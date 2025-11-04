Brasília - O presidente da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da Câmara, deputado Paulo Azi (União Brasil-BA), pautou para esta semana o Projeto de Lei 1.283/2025, que propõe o enquadramento de facções criminosas como organizações terroristas, medida combatida pelo Governo Lula 3. A medida surge em meio à repercussão da Operação Contenção, no Rio de Janeiro, que deixou mais de 120 mortos, entre eles quatro agentes de segurança. O relator do texto será o deputado Guilherme Derrite (PL-SP), que reassumiu o mandato para conduzir a proposta.

Segundo Azi, a escalada da violência em estados como Rio de Janeiro e Bahia exige respostas firmes do Congresso. “Os últimos acontecimentos mostram o avanço de organizações criminosas que controlam territórios e impõem o medo à população. O Legislativo precisa agir com medidas duras e definitivas”, afirmou.

Terrorismo



O projeto, de autoria do deputado Danilo Forte (União Brasil-CE), altera a Lei nº 13.260/2016, que atualmente restringe o conceito de terrorismo a crimes motivados por preconceito, discriminação ou xenofobia. A proposta amplia a definição, incluindo atos de domínio territorial, intimidação social ou retaliação a políticas públicas, desde que provoquem terror coletivo ou ameacem a ordem pública.

“Com a nova redação, ações de facções que dominam comunidades ou atacam forças de segurança poderão ser enquadradas como terrorismo”, explicou Azi. O texto também prevê o bloqueio de bens, a descapitalização das organizações criminosas e o fortalecimento da cooperação internacional no combate ao crime.

Para o presidente da CCJ, o endurecimento da lei é essencial para enfrentar o poder financeiro e territorial das facções. “A sociedade clama por segurança. Precisamos reagir com firmeza e responsabilidade”, declarou.