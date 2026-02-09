Paraná - A disposição do eleitorado em votar em Ratinho Junior chega a 43%, o melhor desempenho entre os candidatos de perfil moderado testados na pesquisa mais recente do instituto Real Time Big Data para a disputa presidencial de 2026. O índice, chamado de volatilidade, mede a predisposição do entrevistado em votar ou considerar votar em determinado candidato.

No levantamento, Ratinho Junior aparece como o presidenciável do PSD com melhor desempenho nos cenários de primeiro turno, superando com folga outros nomes da sigla e apresentando maior potencial de crescimento entre eleitores de diferentes campos políticos.

No cenário testado para o primeiro turno, em que o paranaense aparece na disputa contra o presidente Lula (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL), Ratinho Junior registra 10% das intenções de voto, frente a 39% do petista e 30% do filho do ex-presidente.

O desempenho o coloca à frente dos demais concorrentes do campo alternativo. Romeu Zema (Novo) surge na quarta posição, com 3%, enquanto Aldo Rebelo (DC) e Renan Santos (Missão) completam o cenário com 2% e 1%, respectivamente.

Quando o nome de Ratinho Junior é substituído por outros presidenciáveis do PSD, o desempenho do partido cai de forma significativa. No mesmo cenário, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, marca 6% das intenções de voto, enquanto o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, aparece com 5% — metade do índice alcançado pelo paranaense.