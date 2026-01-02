Paraná - A Bancada Feminina da Assembleia Legislativa do Paraná encerrou 2025 com avanços legislativos, articulação institucional e ações voltadas à proteção, autonomia e fortalecimento dos direitos das mulheres. Liderada pela deputada Mabel Canto (PP), o grupo apresentou seis projetos de lei, aprovou dez leis, protocolou 17 requerimentos e 19 ofícios, promoveu duas audiências públicas — sobre acolhimento e autonomia para mulheres em situação de vulnerabilidade e sobre saúde no climatério — e uma oficina de defesa pessoal.

“Nossa liderança atuou em várias frentes para defender os direitos das mulheres paranaenses, fortalecendo sua presença no Parlamento e qualificando políticas concretas de proteção. O próximo ano será de ainda mais coragem e firmeza”, afirmou Mabel Canto.

Entre os destaques de 2025 está o lançamento da página oficial da Bancada no site da Assembleia, que ampliou a transparência e comunicação com a população, e a distribuição do Código Estadual da Mulher Paranaense (Lei nº 21.926/2024) a instituições públicas, organizações civis e lideranças comunitárias.

A Bancada também solicitou ao Legislativo a certificação do Selo da ABNT de Boas Práticas no Combate à Violência contra as Mulheres, obtida em novembro, tornando o Parlamento paranaense pioneiro no país. No Judiciário, a articulação da Bancada levou à criação do Projeto Cartório Acolhedor, com ações de empregabilidade e reinserção social para vítimas de violência doméstica.