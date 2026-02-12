Brasil - Surpresa no cenário, com alta meteórica nas pesquisas de intenção de votos para a Presidência, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-presidente Jair, faz um “road show” pela Europa e Oriente Médio há duas semanas para se apresentar como o maior candidato da direita na futura eleição. Tem conversado com líderes de diferentes países e empresários de multinacionais. Flávio se declara como nome da direita moderada e tem repetido que quem faz política com ódio é o presidente Lula da Silva. Enquanto isso, o PL procura um vice que seja estratégico para sua chapa. O apoio dos bolsonaristas ele já garante. O partido agora busca um nome do Nordeste, de preferência uma mulher, que some até 15% de votos para um eventual 2º turno.

Tarcísio & Derrite

A nova rodada da Paraná Pesquisas em São Paulo mostra que o governador Tarcísio de Freitas (Rep) só perde para ele mesmo, com chances de vencer no 1º turno a disputa pela reeleição. Mas vai depender também dos aliados. O ex-secretário de Segurança Guilherme Derrite (PL) lidera para o Senado, e tem espalhado que almeja o Governo. Há quem diga que apenas faz força para não ser esquecido pelo ex-chefe na chapa.

Nicola em alta

Nome do governador Cláudio Castro (PL) para a sua sucessão na eleição indireta na ALERJ, o chefe da Casa Civil Nicola Miccione cresceu nos bastidores. Foi bem recebido pela grande maioria dos deputados e está com bom trânsito suprapartidário na Casa. Pesa a seu favor a boa relação da Assembleia com o Palácio nos últimos anos, através da sua atuação junto ao governador.

DJ Senador

Um jovem franzino, de bigode, com camisa de um time de futebol e um pesado cordão banhado a ouro desfilou ontem na hora do almoço pela praça de alimentação do Brasília Shopping, seguido por três assessores (ou seguranças). Era o DJ Cleitinho. Também conhecido como senador por Minas Gerais. E ele não se importa de andar à paisana. É a sua arma social.