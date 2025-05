Descarbonização da indústria em debate pelo Estado e Fiep

Curitiba e Paraná - Iniciativas estratégicas para fortalecer a competitividade do setor industrial paranaense foram os assuntos da reunião do secretário estadual do Desenvolvimento Sustentável, Rafael Greca, e o presidente do Sistema Fiep, Edson Vasconcelos. No encontro, foi apresentado ao secretário o Projeto de Descarbonização, que está em fase de implantação pelo Sistema Indústria, com a proposta de parceria com o Governo do Estado.

O projeto busca reduzir a pegada de carbono da indústria paranaense. A proposta é promover a transição energética no setor industrial por meio da adoção de fontes renováveis, do aumento da eficiência no uso de recursos e da implementação de práticas produtivas sustentáveis.

“Projetos como esse mostram que o futuro verde da indústria está em construção no presente”, disse o secretário Rafael Greca. Ele reafirmou o compromisso do Governo Estadual com metas ambientais e colocou a Sedest à disposição para contribuir com a iniciativa. Greca também destacou que o projeto é alinhado às metas de neutralidade climática assumidas pelo Paraná até 2050 e reforça o compromisso do setor produtivo com a agenda ambiental global.