Desafios da implementação do Código Estadual do Autismo são debatidos na Alep

Curitiba – A Alep (Assembleia Legislativa do Paraná) promoveu, nesta terça-feira (1º) pela manhã, a audiência pública “Acompanhamento da Execução do Código do Autismo no Paraná”. A iniciativa foi da Comissão da Criança, do Adolescente e da Pessoa com Deficiência, presidida pelo deputado estadual Evandro Araújo (PSD), e do Bloco Temático da Neurodiversidade (SD), coordenado pelo deputado Alisson Wandscheer. O encontro teve como objetivo discutir a regulamentação e a implementação das políticas públicas previstas no Código Estadual da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, aprovado há um ano.

O deputado Alisson Wandscheer ressaltou que não basta aos parlamentares aprovarem uma legislação ampla e abrangente sem assegurar que sua implementação ocorra de maneira eficaz. “Há muitos desafios, uns mais simples outros mais complexos. Um deles, por exemplo, é o de trocar os sinos dos colégios. O barulho é tão que incomoda até quem não tem sensibilidade, então imagina como ele atinge quem possui o espectro. Por isso estamos aqui hoje para verificar como vamos fazer ações como essa, o que vai custar e quais são os passos para que as Secretarias coloquem em prática o plano”.

O deputado Evandro Araújo explicou que depois de um ano da aprovação do código, é fundamental esse acompanhamento. “Sabemos dos avanços, no entanto, a gente sabe que tem coisas que também precisam avançar e que esse processo é paulatino, que vai acontecendo aos poucos. Então, não dá para deixar esfriar”, comentou.

Araújo também explicou que as mudanças são constantes, uma vez que o autismo é um terreno que sempre precisa ser desvendado. “Uma coisa que é dita hoje, talvez amanhã ou depois a ciência tenha outra compreensão. A gente precisa ter essa humildade, essa abertura de coração, para entender que é um tema e estar nesse acompanhamento constante”, disse. Necessidades de neuropediatras, diagnósticos precoces e outras demandas também foram sugeridas pelo deputado.

O presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Alexandre Curi (PSD), disse que a Assembleia fará o possível para todas as mães de autistas tenham conhecimento do que foi aprovado. “Nós queremos ver os efeitos do Código Estadual da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista na prática”, destacou.

O deputado estadual Bazana (PSD), reforçou que vê muita gente se preocupando com o autismo, mas o correto é se preocupar com o autista. “Precisamos fazer esse atendimento lá na ponta, para que eles tenham uma vida melhor. Há 23 anos trabalho nas APAES do Paraná e nunca havia visto um governo e um grupo de deputados que busquem uma vida melhor para todas as pessoas com deficiência como esse”.

Já a deputada Luciana Rafagnin (PT) elogiou toda a construção conjunta em busca de melhorias para as pessoas com deficiência e reconheceu que já houve muitos avanços, mas pediu que o trabalho seja feito na prática, uma vez que o número de casos está cada vez maior. “Precisamos garantir toda a assistência e que os diagnósticos cada vez sejam mais precoces”.

“Nós todos precisamos de união pelos projetos que deram resultados. Eu quando fui secretário de inovação apresentei um projeto de salas multissensoriais e disciplinares do Estado, que já apresentam resultados muito positivos. Espero que elas continuem avançando em todas as cidades do Estado”, comentou o deputado Marcelo Rangel (PSD).

Avanços e desafios

O presidente da ONDA Autismo e representante da sociedade civil, Fabio Cordeiro, disse que o Código foi de extrema importância para dar um norte para população no que há de direito, no que precisa ser cobrado. “Ano passado foi um ano de construção. Agora a gente tem que avançar para regulamentar as leis, para pôr em prática, principalmente em algumas áreas mais sensíveis, como saúde e educação, onde a gente precisa realmente que os direitos sejam cumpridos e que as pessoas possam acessar tanto o diagnóstico como os tratamentos e depois ter uma educação inclusiva”.