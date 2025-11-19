Brasília - A Câmara dos Deputados impôs, na noite de ontem (18), mais uma contundente derrota ao Governo Lula ao aprovar, por ampla maioria, o substitutivo do deputado Guilherme Derrite (PP-SP) ao PL 5582/25, conhecido como PL Antifacção. A proposta — originalmente enviada pelo Executivo — foi reformulada e ganhou força sob a articulação do deputado Delegado Derrite, que ajudou a consolidar apoio entre bancadas de oposição, centro e parte da base. O resultado foi considerado um revés “fragoroso” pelo Planalto, que tentou, sem sucesso, conter o avanço de dispositivos que endurecem a legislação contra o crime organizado. Foram 370 votos “sim”, 110 votos “não” e 3 abstenções.

O novo texto cria um “marco legal” de enfrentamento ao crime organizado, abandonando a estratégia inicial do governo de incorporar mudanças fragmentadas na Lei Antiterrorismo. A versão aprovada eleva penas, amplia poderes de investigação, altera a execução penal e modifica regras sensíveis, como audiências de custódia e o uso de recursos provenientes do confisco de bens.

Penas mais duras

Entre os pontos mais impactantes está o agravamento das penas para líderes de organizações criminosas, que passam a variar de 20 a 40 anos, podendo aumentar até dois terços. Além disso, a progressão de regime fica mais rígida, podendo exigir o cumprimento de 85% da pena em regime fechado. O relatório ainda veta anistia, indulto, liberdade condicional e qualquer benefício penal para chefes de facções, além de proibir auxílio-reclusão a seus dependentes. Os condenados deverão cumprir pena obrigatoriamente em presídios de segurança máxima, com restrições severas de comunicação e visitas.

Outro eixo central é a tipificação de crimes vinculados ao domínio territorial — como uso de explosivos, bloqueio de vias, intimidação armada e construção de barricadas — com penas entre 12 e 30 anos. Para condutas de apoio, como financiar, abrigar ou fornecer informações, as punições vão de 12 a 20 anos.

Outro ponto explosivo da redação final é a determinação de que a audiência de custódia será preferencialmente por videoconferência, salvo decisão fundamentada do juiz. A medida atende a governadores e secretários de segurança, que apontam gastos milionários com escoltas e riscos associados ao transporte de presos de alta periculosidade. Críticos, no entanto, alegam possível violação de garantias constitucionais.