Deputados propõem uso da IA para enfrentar emergências climáticas no Paraná

Paraná - Com chuvas intensas e longos períodos de seca, a emergência climática tem afetado cada vez mais os moradores do Paraná. Para enfrentar esse cenário, os deputados estaduais Maria Victoria (PP) e Requião Filho (PT) propuseram o PL 175/2025, que visa usar a Inteligência Artificial (IA) no combate aos eventos climáticos extremos. O projeto, apresentado nesta segunda-feira (31), permite que o Governo do Paraná estabeleça parcerias com entidades públicas e privadas para operar a IA, com o apoio de órgãos científicos, que fornecerão dados atualizados.

Uso da IA

Maria Victoria destaca que, com o uso da IA, os governos estadual e municipal poderão antecipar eventos como enchentes, estiagens e ondas de calor, tornando a resposta mais rápida e eficaz. “As mudanças climáticas já chegaram, e precisamos de respostas ágeis. O Paraná é o Estado mais sustentável do Brasil, e a IA pode ser uma grande aliada para salvar vidas, proteger cidades e preservar nossos recursos naturais”, afirma.

Requião Filho explica que a IA permitirá a análise contínua de grandes volumes de dados climáticos em tempo real, ajudando a Defesa Civil na resposta rápida a desastres e na adoção de medidas preventivas. A tecnologia também contribuirá para o aprimoramento de sistemas de controle das emissões de gases do efeito estufa, além de fortalecer a vigilância de doenças relacionadas ao clima e à poluição atmosférica.

Além disso, o projeto ainda destaca benefícios como o cumprimento de acordos internacionais, o fortalecimento da imagem do Paraná no cenário global, a otimização da eficiência energética, o aumento da produção agrícola e o apoio à criação de políticas de sustentabilidade. Maria Victoria ressalta: “A aplicação da IA na gestão ambiental reforça nosso compromisso com o Acordo de Paris e outras metas globais de sustentabilidade, posicionando o Paraná como referência nesse campo.”