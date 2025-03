Deputados e entidades cobram ações sobre constantes quedas de energia e prejuízos aos produtores rurais

Curitiba - As constantes interrupções de energia elétrica no Estado e os prejuízos econômicos causados aos agricultores paranaenses foram discutidos nesta terça-feira (18), na Assembleia Legislativa do Paraná. A reunião foi promovida pelo Bloco da Agricultura Familiar, liderado pela deputada estadual Luciana Rafagnin (PT).

Perdas significativas

Recentemente, ocorreram perdas significativas, como as 60 mil toneladas de tilápia em Cascavel e 707 frangos mortos em Sulina, devido à falta de energia. “Temos recebido várias denúncias sobre as quedas frequentes de energia, especialmente nas regiões Oeste e Sudoeste. Isso afeta a agricultura familiar, com perdas na produção de leite, frangos e peixes. Já procuramos a Copel, mas sem respostas. Por isso, convocamos as entidades para buscar uma solução”, explicou a deputada.

As principais demandas do setor incluem a terceirização excessiva dos serviços, a falta de materiais para manutenção e a ausência de compensação por apagões prolongados. Em 2023, foram feitos 28 mil pedidos de indenização à Copel, mas apenas 7 mil foram atendidos.

O deputado Professor Lemos (PT) destacou que a energia elétrica não é um bem supérfluo e deve ser garantida a todos. Ele sugeriu a criação de uma Comissão Especial na Assembleia para monitorar o fornecimento de energia no estado. O deputado Arilson Chiorato (PT) alertou sobre a gravidade do problema, mencionando que, de 399 cidades paranaenses, 384 sofrem com quedas de energia frequentes. Segundo ele, a privatização da Copel piorou a situação, com redução de servidores e a contratação de funcionários sem expertise.