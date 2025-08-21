Deputados destacam anúncio do Poder Executivo sobre redução de 45% no IPVA no Paraná

Curitiba - Deputados estaduais destacaram o anúncio feito pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior, nesta quarta-feira (20), sobre a redução de 45% na alíquota do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) no Paraná. A medida, que passa a valer a partir de 2026, diminuirá a cobrança de 3,5% para 1,9% sobre o valor venal dos veículos, colocando o estado com a menor alíquota do imposto no Brasil e beneficiando mais de 3,4 milhões de proprietários — cerca de 83% da frota tributada.

O projeto de lei que oficializa a alteração será encaminhado à Assembleia Legislativa nos próximos dias. Com a nova base de cálculo, um proprietário de automóvel avaliado em R$ 50 mil, que hoje paga R$ 1.750 de imposto, passará a pagar R$ 950 a partir de 2026.

Declarações

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Alexandre Curi (PSD), destacou a iniciativa do governo estadual em reduzir o imposto sobre veículos. Segundo ele, a medida representa um alívio financeiro para os paranaenses e reforça o compromisso do Estado com o desenvolvimento econômico.

“É uma decisão importante para os paranaenses e para o desenvolvimento do nosso estado”, destacou Curi.

A deputada Maria Victoria (PP), primeira-secretária da Assembleia, destacou a importância da iniciativa para a economia paranaense.

“A redução vai garantir mais dinheiro no bolso dos paranaenses, estimular o consumo e gerar novas oportunidades para o comércio e para o crescimento do estado. É resultado de uma gestão eficiente, que modernizou a máquina pública e agora devolve esse ganho para a população”, afirmou.

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD), líder da bancada do partido, ressaltou que o resultado é fruto do ajuste fiscal implantado nos últimos anos.