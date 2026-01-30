Paraná - A instalação de pórticos eletrônicos para cobrança automática de pedágio nos lotes 4 e 5, nas regiões Oeste, Norte e Noroeste do Estado, tem tirado o sono de usuários que moram próximos aos locais. Isso porque, segundo informações do deputado estadual Evandro Araújo (PSD), a cobrança pelo sistema “free flow”, que deve começar ainda no primeiro semestre deste ano, será feita por tarifa cheia, e não por quilômetro rodado, como muitos esperavam.

Se isso acontecer, segundo o deputado, os principais prejudicados serão os moradores lindeiros, aqueles que vivem nas proximidades dos pórticos que estão sendo instalados. “O sistema ‘free flow’ foi incluído na concessão como forma de modernização, o que deveria ser positivo, já que as pessoas não ficariam paradas em praças de pedágio. No entanto, a forma justa, e que defendíamos, era o ‘free flow’ por quilômetro rodado, pois cada um pagaria pelo trecho percorrido. Mas a informação que tivemos da concessionária é de que, nos lotes 4 e 5, a cobrança será cheia e não proporcional”, explicou.

A modalidade de cobrança por tarifa cheia vem causando polêmica na região, sobretudo após o início da instalação dos pórticos em substituição às antigas praças físicas de pedágio nos trechos entre Marialva e Mandaguari e também em Presidente Castelo Branco. De acordo com as concessionárias responsáveis pelos lotes 4 e 5 (EPR/Grupo Pátria), o objetivo é que todas as praças físicas sejam substituídas pelo sistema “free flow”, com pórticos sem cancela ou necessidade de parada.

Os moradores das imediações, que fazem deslocamentos curtos, muitas vezes para ir ao trabalho ou acessar serviços básicos, consideram injusto pagar uma tarifa cheia. “Existem pessoas que fazem esse caminho várias vezes ao dia. Muitos moram na área rural e precisam ir à cidade, outros para visitar parentes ou mesmo ir à farmácia. Não é justo que paguem um valor cheio, como alguém que está viajando pelo Estado e percorre toda a rodovia”, afirmou Araújo.

Inconsistências

Araújo, que foi um dos líderes da Frente dos Pedágios na Assembleia Legislativa do Paraná, reuniu as preocupações após reuniões com prefeitos e com a comunidade local e afirmou que fará uma cobrança formal de explicações à ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), órgão responsável pela concessão e fiscalização dos contratos.

Além das preocupações da população, o deputado também fez uma avaliação dos documentos oficiais da concessão dos lotes 4 e 5 e afirmou que há inconsistências e possíveis irregularidades na instalação dos pórticos antes do início da operação pelas concessionárias.