Curitiba e Paraná - Nesta terça-feira (18), o deputado estadual Cobra Repórter (PSD) apresentou um requerimento ao Governo do Paraná, pedindo a criação e ampliação de linhas de crédito emergenciais voltadas aos produtores rurais e agricultores familiares atingidos pelas fortes tempestades que causaram danos em diversas regiões do Estado.

A solicitação abrange municípios do Norte, Norte Pioneira e Sudoeste, além de Rio Bonito do Iguaçu, que, conforme levantamento da Defesa Civil, registraram perdas significativas.

De acordo com o parlamentar, os recentes eventos climáticos extremos, com chuvas intensas, ventos fortes e granizo, destruíram estruturas produtivas, danificaram lavouras, insumos, equipamentos e rebanhos, comprometendo a produção agrícola e o sustento de milhares de famílias no campo.

Cobra Repórter elogiou a atuação da Defesa Civil estadual, que tem coordenado ações de apoio, e o uso do Fundo Estadual de Calamidade Pública, que enviou recursos emergenciais para as áreas afetadas. O deputado também reconheceu o trabalho da Secretaria de Agricultura (Seab), que tem feito diagnósticos dos prejuízos e articulado medidas de apoio, incluindo a liberação de crédito via BRDE e cooperativas de crédito.