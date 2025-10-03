Deputado Gugu Bueno é homenageado pelo 21º Batalhão da Polícia Militar em Francisco Beltrão

Francisco Beltrão - O 1º secretário da Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP), deputado Gugu Bueno (PSD), foi agraciado nesta sexta-feira (3) com a Medalha “Mérito do 21º Batalhão da Polícia Militar do Paraná”, em solenidade realizada em Francisco Beltrão.
A honraria foi concedida a Bueno em reconhecimento aos seus esforços pela criação do 7º Comando Regional da PM, em Pato Branco. A cerimônia fez parte das comemorações dos 15 anos do 21º Batalhão da Polícia Militar e reuniu autoridades, parlamentares e homenageados da região Sudoeste.
Ao receber a homenagem, Gugu Bueno ressaltou a importância da Polícia Militar para o Paraná e destacou seu compromisso de vida pública com o fortalecimento da segurança.
“Essa farda que é usada por homens e mulheres da nossa Polícia Militar representa respeito, coragem, determinação e comprometimento. Ser agraciado com essa medalha é um momento muito especial e honroso, que reforça a missão que tenho de apoiar e valorizar as forças de segurança do nosso Estado”, afirmou.
O 1º secretário também lembrou sua ligação pessoal com a área, ao citar a trajetória do pai, policial rodoviário federal por quatro décadas.
“Eu cresci vendo a dedicação do meu pai no serviço às estradas do Brasil, e sei o quanto isso significava noites de angústia para minha mãe e irmãos. Por isso, tenho profundo respeito pela farda e por todos que a vestem”, destacou.
Durante o discurso, Gugu Bueno ainda ressaltou os investimentos do Governo do Estado na segurança pública. Ele ressaltou que o orçamento da área saltou de R$ 2 bilhões em 2019 para R$ 7 bilhões previstos para 2026.
“Esses investimentos têm garantido os menores índices de criminalidade da história do Paraná. Esse resultado é fruto de um trabalho conjunto, liderado pelo governador Ratinho Junior, que tem a segurança pública como prioridade”, disse.
