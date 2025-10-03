Deputado Gugu Bueno é homenageado pelo 21º Batalhão da Polícia Militar em Francisco Beltrão

Francisco Beltrão - O 1º secretário da Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP), deputado Gugu Bueno (PSD), foi agraciado nesta sexta-feira (3) com a Medalha “Mérito do 21º Batalhão da Polícia Militar do Paraná”, em solenidade realizada em Francisco Beltrão.

A honraria foi concedida a Bueno em reconhecimento aos seus esforços pela criação do 7º Comando Regional da PM, em Pato Branco. A cerimônia fez parte das comemorações dos 15 anos do 21º Batalhão da Polícia Militar e reuniu autoridades, parlamentares e homenageados da região Sudoeste.

Ao receber a homenagem, Gugu Bueno ressaltou a importância da Polícia Militar para o Paraná e destacou seu compromisso de vida pública com o fortalecimento da segurança.

“Essa farda que é usada por homens e mulheres da nossa Polícia Militar representa respeito, coragem, determinação e comprometimento. Ser agraciado com essa medalha é um momento muito especial e honroso, que reforça a missão que tenho de apoiar e valorizar as forças de segurança do nosso Estado”, afirmou.

O 1º secretário também lembrou sua ligação pessoal com a área, ao citar a trajetória do pai, policial rodoviário federal por quatro décadas.