Deputado envia ofício ao STF em defesa do direito de escolha educacional para PCDs

Curitiba e Paraná - O deputado estadual Adriano José manifestou apoio ao direito de pessoas com deficiência, suas famílias ou representantes legais, de escolherem entre a matrícula na rede comum de ensino ou em instituições de educação especial, como as APAEs (Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais).

STF

A posição do parlamentar ocorre diante da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 7796), em análise no Supremo Tribunal Federal (STF), que questiona a validade de leis estaduais paranaenses que garantem essa liberdade de escolha. Para Adriano José, a ação ameaça a autonomia das famílias e compromete uma educação verdadeiramente inclusiva e plural.

“A Constituição e as leis nacionais garantem às famílias o direito de escolher o melhor caminho educacional para seus filhos. Negar isso é ignorar a realidade de milhares de famílias e o trabalho essencial de instituições como as APAEs”, afirmou.

O deputado lembra que as Leis Estaduais nº 17.656/2013 e nº 18.419/2015, em vigor no Paraná, não se opõem à educação inclusiva, mas asseguram alternativas que respeitam as necessidades individuais dos alunos com deficiência. Segundo ele, APAEs e entidades semelhantes oferecem não só ensino, mas acolhimento, estrutura adaptada e equipes multiprofissionais, sendo, em muitos casos, a única opção disponível em determinados municípios.