Cascavel - A comemoração dos 74 anos de Cascavel, com a abertura do Natal 2025 e a chegada do Papai Noel, realizada na última sexta-feira (14), gerou forte repercussão e críticas à Prefeitura após o uso de fogos de artifício com estampido, prática proibida no município desde 2021 pela Lei Ordinária 7.268/21, que veta artefatos que ultrapassem 85 decibéis. O episódio motivou manifestações de moradores, reação de autoridades e questionamentos sobre o cumprimento da própria legislação por parte do Poder Executivo.

A norma, em vigor há quase quatro anos, foi criada para proteger especialmente pessoas acamadas, crianças dentro do espectro autista, idosos, bebês e animais domésticos — grupos especialmente sensíveis a ruídos intensos.

Nas comemorações, a Prefeitura realizou o disparo de fogos de artifício contrariando, segundo denúncias, a legislação municipal. De acordo com a Lei 7.268/21, o descumprimento da norma pode acarretar multa, responsabilização administrativa e até responsabilização civil em casos que resultem em dano comprovado a pessoas ou animais.

Na rede

O deputado federal Delegado Matheus Laiola (União Brasil) criticou duramente a conduta da administração municipal. Em vídeo divulgado nas redes, ele classificou a situação como “inusitada” e “revoltante”.