Paraná - A deputada estadual Maria Victoria (PP) defende a ampliação da utilização de jardins filtrantes em espaços públicos e privados de todo o Estado do Paraná. A parlamentar apresentou o projeto de lei 991/2025 para incentivar o uso da técnica como medida complementar ao tratamento das águas, contribuindo para o saneamento básico, a preservação dos rios e o uso racional da água.

A deputada observa que a técnica é especialmente vantajosa para municípios de pequeno e médio porte, que ainda enfrentam desafios na universalização do saneamento básico. “É uma tecnologia de baixo custo e alta eficiência, que pode reduzir a poluição nos rios e ajudar na recuperação de ecossistemas degradados.”

Implantação e Parcerias

O projeto, que está em análise na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), também prevê parcerias com universidades, órgãos ambientais, ONGs e a iniciativa privada para apoiar a implantação dos jardins filtrantes em parques, escolas, praças e prédios públicos. Além disso, a proposta busca incentivar projetos-piloto em áreas urbanas e rurais.