Deputada Marli Paulino (SD) busca apoio para atender cidades afetados pelas fortes chuvas

Cerco a Janja Curitiba - De tanto aparecer nas redes sociais citando pautas oficiais do marido Lula da Silva, de se envolver no dia a dia da agenda do presidente e principalmente de representá-lo em eventos extras e oficiais no Brasil e exterior, a primeira-dama do Brasil, Janja da Silva, entrou na mira da oposição […]