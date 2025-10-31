Paraná - A deputada estadual Marli Paulino (SD) protocolou o projeto de lei 869/2025, que institui a Caminhada Outubro Rosa no Paraná, a ser realizada anualmente no último sábado de outubro, em todo o Estado. A iniciativa tem como objetivo promover a conscientização sobre a prevenção e o combate ao câncer de mama e a outras doenças que afetam a saúde da mulher.
“Precisamos manter esse tema em destaque e atuar na defesa da saúde da mulher, com ações que reforcem os cuidados e incentivem a prática de atividade física — um dos fatores que contribuem para a prevenção do câncer de mama”, afirmou a deputada, que também é atleta e corredora de rua.
A proposta busca estimular hábitos saudáveis, incentivar a realização de exames preventivos e reforçar a importância do diagnóstico precoce. O texto também prevê a participação da sociedade civil, órgãos públicos e instituições privadas na mobilização.
Segundo Marli Paulino, a criação de uma data específica para a caminhada reforça a necessidade de que todas as mulheres, especialmente entre 40 e 74 anos, realizem exames anuais. “É uma forma de lembrar a importância de cuidar de si mesma, começando pelos benefícios da atividade física regular”, destacou.
Caminhada Toque Pela Vida
Ao longo do mês de outubro, a deputada participou de diversas ações voltadas à causa e integrou a Caminhada Toque Pela Vida, realizada no último sábado (25), em Pinhais, reunindo cerca de 300 participantes, entre autoridades, lideranças e membros da comunidade.
“Tenho na minha essência o compromisso com a qualidade de vida das pessoas, e a saúde da mulher é uma das nossas principais bandeiras. Apoiar essa caminhada, que chama atenção para os cuidados e o diagnóstico precoce do câncer de mama, é mais um passo importante na prevenção e na salvação de vidas”, afirmou Marli Paulino.
Com mais de 20 anos de atuação em pautas ligadas à saúde da mulher, a deputada é autora da Lei Municipal 617/2003, de Pinhais, que instituiu a Semana Municipal de Combate e Prevenção ao Câncer de Mama, realizada anualmente no mês de abril.
Fonte: Alep