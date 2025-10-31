Paraná - A deputada estadual Marli Paulino (SD) protocolou o projeto de lei 869/2025, que institui a Caminhada Outubro Rosa no Paraná, a ser realizada anualmente no último sábado de outubro, em todo o Estado. A iniciativa tem como objetivo promover a conscientização sobre a prevenção e o combate ao câncer de mama e a outras doenças que afetam a saúde da mulher.

“Precisamos manter esse tema em destaque e atuar na defesa da saúde da mulher, com ações que reforcem os cuidados e incentivem a prática de atividade física — um dos fatores que contribuem para a prevenção do câncer de mama”, afirmou a deputada, que também é atleta e corredora de rua.

A proposta busca estimular hábitos saudáveis, incentivar a realização de exames preventivos e reforçar a importância do diagnóstico precoce. O texto também prevê a participação da sociedade civil, órgãos públicos e instituições privadas na mobilização.

Segundo Marli Paulino, a criação de uma data específica para a caminhada reforça a necessidade de que todas as mulheres, especialmente entre 40 e 74 anos, realizem exames anuais. “É uma forma de lembrar a importância de cuidar de si mesma, começando pelos benefícios da atividade física regular”, destacou.