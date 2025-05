Deputada destaca avanço no SUS para pacientes com dermatite atópica

Curitiba e Paraná - A deputada estadual Maria Victoria (PP) comemorou a decisão do Ministério da Saúde que garante tratamento integral para a dermatite atópica no Sistema Único de Saúde (SUS). A medida foi oficializada por portarias publicadas na terça-feira (27) e inclui novos medicamentos no protocolo da rede pública: as pomadas tacrolimo (0,03% e 0,1%), furoato de mometasona (0,1%) e o imunossupressor oral metotrexato.

Autora da lei 19.426/2018, que criou no Paraná a Política Estadual para Diagnóstico Precoce e Tratamento da Dermatite Atópica, Maria Victoria reforçou o pioneirismo do estado ao reconhecer a importância do enfrentamento da doença com políticas públicas específicas.

“A dermatite atópica compromete seriamente a qualidade de vida de crianças e adultos. O tratamento integral na rede pública vai beneficiar milhares de pessoas. É um grande avanço que merece ser comemorado”, afirmou.

Em setembro de 2023, a deputada promoveu uma audiência pública reunindo médicos, especialistas e representantes do Ministério da Saúde para debater o diagnóstico precoce e o acesso aos tratamentos pelo SUS.

“Estudos indicam que cerca de 30% da população é afetada pela dermatite atópica. É uma condição comum, mas cercada de desinformação e preconceito. A ampliação do acesso é essencial, pois muitas famílias não têm condições de arcar com os custos dos medicamentos”, destacou.