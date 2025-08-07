​“Depoimentos comprovam que acusado estava em sala”, aponta presidente da CPI do Abuso

Cascavel - Nesta quinta-feira (07) a CPI que investiga possíveis irregularidades no processo de apuração de assédio sexual cometido dentro de um CMEI realizou a oitiva de mais cinco testemunhas. Todas trabalharam com o acusado de assédio sexual no CMEI Vicentina Guisso.

Prestaram depoimento hoje Simone Daros, professora regente do infantil IV, Vilma Grott Arruda, professora regente da pré-escola, Terezinha Matiello Lora, professora regente do infantil I, Daiane Maiara Faria Gomes, professora regente do infantil I e Heloisa de Jesus Soares Silva, professora regente do infantil I.

O objetivo da convocação destes servidores, segundo o presidente da CPI, Everton Guimarães, era confirmar se de fato o agente de apoio condenado por assédio estava em contato direto com as crianças dentro da sala de aula e não apenas realizando trabalho administrativo.