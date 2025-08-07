​“Depoimentos comprovam que acusado estava em sala”, aponta presidente da CPI do Abuso

Cascavel - Nesta quinta-feira (07) a CPI que investiga possíveis irregularidades no processo de apuração de assédio sexual cometido dentro de um CMEI realizou a oitiva de mais cinco testemunhas. Todas trabalharam com o acusado de assédio sexual no CMEI Vicentina Guisso.
Prestaram depoimento hoje Simone Daros, professora regente do infantil IV, Vilma Grott Arruda, professora regente da pré-escola, Terezinha Matiello Lora, professora regente do infantil I, Daiane Maiara Faria Gomes, professora regente do infantil I e Heloisa de Jesus Soares Silva, professora regente do infantil I.
O objetivo da convocação destes servidores, segundo o presidente da CPI, Everton Guimarães, era confirmar se de fato o agente de apoio condenado por assédio estava em contato direto com as crianças dentro da sala de aula e não apenas realizando trabalho administrativo.
“Os depoimentos comprovaram o que a gente já imaginava. Não só ele estava em sala como tinha acesso ao celular no período em que respondia o PAD e era investigado pela justiça”, esclareceu o vereador.
A comissão deve ouvir na próxima semana outros servidores das escolas e na sequência marcar as oitivas com a gestão da secretaria de Educação e da Corregedoria, responsável pelo Processo Administrativo Disciplinar (PAD) do servidor.
Compõem a comissão os vereadores Everton Guimarães, presidente, Hudson Moreschi, relator, Contador Mazutti, secretário, Valdecir Alcantara e Dr. Lauri, membros.
Fonte: Assessoria de Imprensa/CMC