Defesa volta afirmar que “não há uma única prova” contra o ex-presidente

Brasília - No segundo dia do julgamento dos acusados de integrar o “núcleo duro” do governo Bolsonaro perante a Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal), a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, liderada pelos advogados Celso Vilardi e Paulo Amador Thomaz Alves da Cunha Bueno, concentrou-se em refutar as acusações de tentativa de golpe de Estado, alegando que não há “uma única prova” da participação dele na trama golpista.

Celso Vilardi argumentou que o ex-presidente foi “dragado” para os fatos investigados pela Polícia Federal e que a acusação se baseia em uma minuta encontrada no celular de um colaborador – Mauro Cid – e em sua delação premiada, que seria o “epicentro” do processo.

“Não é confiável”

Segundo Vilardi, não há qualquer prova concreta que vincule Bolsonaro ao documento chamado de “Punhal Verde e Amarelo”, à “Operação Luneta” ou aos eventos de 8 de janeiro. Ele destacou que nem mesmo o delator teria imputado diretamente ao ex-presidente participação nos supostos planos.

A defesa atacou veementemente a colaboração premiada do tenente-coronel Mauro Cid, apontado como peça-chave da acusação. Vilardi afirmou que Cid prestou “16 depoimentos”, alterando suas versões em várias ocasiões, fato reconhecido pela própria Polícia Federal. Mencionou ainda a existência de um perfil falso de Instagram, vinculado a Cid, onde ele teria comentado sobre a delação e questionado sua voluntariedade, o que, para a defesa, demonstra que Cid “não é confiável” e é motivo para anulação da colaboração premiada, e não para seu aproveitamento parcial.

Outro ponto crucial levantado pela defesa foi o cerceamento de defesa. Vilardi alegou que o grande volume de documentos apreendidos (70 terabytes) não foi disponibilizado em tempo suficiente para análise, com parte do material entregue apenas durante a fase de instrução, em prazos curtos. O advogado afirmou que, em 34 anos de atuação, é a primeira vez que não conhece a íntegra de um processo. A impossibilidade de formular perguntas a outros réus durante os interrogatórios também foi criticada como uma violação do contraditório e da paridade de armas.

PGR Contraditória

Quanto ao mérito, Vilardi argumentou a inocência de Bolsonaro, salientando que o ex-presidente não apenas autorizou a transição de governo, mas também interveio para que o ministro da Defesa nomeado por Lula fosse recebido pelos comandantes militares em dezembro de 2022, o que reforça a tese de que ele não buscava resistir ao resultado das urnas. Ele classificou a denúncia da PGR como contraditória, ao afirmar que o golpe não se consumou pela resistência das Forças Armadas e, ao mesmo tempo, falar em auge da trama. Vilardi reiterou que não há e-mails, comunicações ou qualquer prova que ligue Bolsonaro à “minuta golpista”, que foi encontrada apenas no celular de Mauro Cid e que, segundo o delator, não foi transmitida a ninguém. Ele sustentou que reuniões ministeriais, encontros com embaixadores e a conversa de 7 de dezembro com comandantes militares são meros atos preparatórios, que não configuram delito no Brasil, subverter o Código Penal seria puni-los. Para Vilardi, a pena superior a 30 anos para um assunto encerrado em dezembro seria desproporcional e irrazoável.

Um “Caso Dreyfus” no Brasil

O advogado Paulo Amador Thomaz Alves da Cunha Bueno reforçou que os crimes imputados ao ex-presidente exigem que a conduta seja praticada mediante violência ou grave ameaça, requisitos que a denúncia tenta afastar. Ele alertou que, sem essa limitação, cidadãos poderiam ser processados por manifestações políticas legítimas, comparando a situação ao Código Penal soviético. Cunha Bueno criticou a construção acusatória como um “iter criminis estendido” que violaria o princípio da reserva legal, já que o legislador brasileiro não criminalizou atos preparatórios nos crimes contra o Estado Democrático de Direito.

Cunha Bueno comparou o processo contra Bolsonaro ao Caso Dreyfus, um escândalo judicial histórico na França, onde o capitão Alfred Dreyfus foi injustamente condenado por traição com base em provas forjadas e motivação antissemita. Ele alertou para o risco de uma condenação no Brasil marcada por fragilidade probatória, repetindo um “caso que representa uma cicatriz na história jurídica do Ocidente”.