Defesa quer impedimento de Flávio Dino e Cristiano Zanin no julgamento de Bolsonaro

Brasil - O advogado Celso Villardi, que atua na defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no processo em que ele é acusado de “tramar e tentar” golpe de Estado no Brasil, esteve reunido ontem (24) com o presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Luís Roberto Barroso, e comunicou que vai apresentar uma petição solicitando o impedimento dos ministros Flávio Dino e Cristiano Zanin.

Dino e Zanin foram indicados pelo presidente Lula (PT) para integrar o STF em 2024. A principal argumentação da defesa é o fato que os dois ministros moveram ações na Justiça contra Bolsonaro: Dino como parte, e Zanin como advogado. Ex-ministro de Lula, Dino apresentou queixa-crime contra Bolsonaro em 2021, ainda quando era governador do Maranhão. Na época, o então presidente tinha dado uma entrevista à rádio Jovem Pan afirmando que Dino não queria ceder a Polícia Militar para “fazer uma segurança mais aberta minha” em uma visita que faria ao Estado.