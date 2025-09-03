Defesa de Gariner afirma que delação de Cid é “injurídica” e denúncia da PGR é “inepta” 

Brasília - A Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal), presidida pelo ministro Cristiano Zanin, abriu ontem (2) o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de outros sete réus na Ação Penal 2668, que apura uma suposta tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. O primeiro dia foi marcado pela leitura do relatório do ministro Alexandre de Moraes e pela sustentação oral do procurador-geral da República, Paulo Gonet. Do outro lado, a forte contraofensiva das defesas concentrou argumentos em questionar a legalidade do processo e, principalmente, a validade e credibilidade da delação premiada de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, além de “erros” de Gonet.

Em sua fala, o procurador-geral Paulo Gonet, cuja atuação neste julgamento é vista como crucial e alinhada a Moraes, detalhou o processo que, segundo ele, não se limitou a um único dia ou ato, mas sim a uma tentativa de golpe que durou aproximadamente um ano e meio. Gonet enfatizou que o plano golpista não se caracterizou por eventos isolados, mas por um “processo prolongado e articulado”, com cada núcleo envolvido desempenhando um papel específico.

A acusação sustenta que houve uma tentativa de mobilizar a população contra os poderes e buscar uma intervenção militar, com a Marinha demonstrando receptividade. Bolsonaro é apontado como líder de uma suposta organização criminosa que visava impedir a alternância de poder, utilizando a estrutura estatal para disseminar desinformação e influenciar militares.

Mais contundente entre os defensores, o advogado Demóstenes Torres, que atua na defesa de Almir Garnier, argumentou que não há provas materiais que atestem o apoio direto ou estratégico de Garnier à tentativa de golpe ou de “apoio” a Jair Bolsonaro. A acusação teria base apenas em uma narrativa genérica, sem demonstrar o nexo causal entre o comportamento dele e os crimes imputados. Torres afirma que a denúncia deve ser considerada “inepta” por não descrever com clareza como exatamente Garnier contribuiu para os atos de 8 de janeiro, faltando um “liame subjetivo” com base probatória clara.

Congruência ferida

Torres criticou a PGR por apresentar dois elementos novos nas alegações finais que não constavam na denúncia original, ferindo o princípio da congruência, conforme o artigo 384 do Código de Processo Penal. Os fatos são o desfile da Marinha na Praça dos Três Poderes, em agosto de 2021, interpretado como um ato simbólico de apoio ao golpe; e a ausência de Garnier na cerimônia de passagem de comando das Forças Armadas, em 2023.

O advogado sustentou que “não é possível que o réu se defenda de algo que não lhe foi imputado” e que, nesse caso, caberia ao STF desconsiderar esses pontos ou exigir o aditamento da denúncia.

Delação de Cid

As defesas dos oito réus no chamado “núcleo crucial” – que inclui, além de Bolsonaro e Cid, Alexandre Ramagem, Almir Garnier Santos, Anderson Torres, Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira e Walter Braga Netto – aproveitaram a primeira sessão para criticar veementemente a condução do processo e a base probatória da PGR (Procuradoria-Geral da República).