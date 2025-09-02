Defesa de Bolsonaro aponta "Golpe Imaginado" e contradições e lacunas na delação de Mauro Cid

Brasília - O STF (Supremo Tribunal Federal) iniciou hoje, 2 de setembro, às 9h, o julgamento sem precedentes na história democrática brasileira, com o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus do chamado “núcleo 1” enfrentando acusações de liderar e articular uma trama golpista após as eleições de 2022 (clique aqui para assistir o julgamento). No entanto, a defesa de Bolsonaro e seus aliados tem consistentemente apontado para o que consideram falhas significativas no processo e na eficácia das provas apresentadas pela PGR (Procuradoria-Geral da República).

A PGR acusa Bolsonaro de ser o “principal articulador, maior beneficiário e autor dos atos mais graves” da conspiração, utilizando a estrutura do Estado para corroer a confiança nas urnas eletrônicas e pressionar a cúpula militar, culminando nos ataques de 8 de janeiro de 2023. Contudo, a defesa sustenta uma narrativa de ausência de provas de execução e um “golpe imaginado”.

Contestações

A defesa de Bolsonaro, comandada pelos advogados Celso Vilardi e Paulo Cunha Bueno, rejeita todas as acusações, argumentando que não houve execução de nenhum plano golpista, tratando-se de discussões e rascunhos “sem valor jurídico”. Os advogados afirmam que a narrativa da PGR configura um “golpe imaginado” e, mesmo que tenha havido a cogitação de ruptura institucional em um “brainstorm”, não há prova cabal que ligue Bolsonaro aos atos antidemocráticos de 8 de janeiro.

Uma das principais tentativas da defesa é a nulidade do acordo de delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Os advogados de Bolsonaro mencionam “diversas contradições e lacunas” na colaboração de Cid, além de reportagens que indicaram que ele usou redes sociais durante a vigência do acordo e teria dito a terceiros que delatou sob pressão (algo que depois negou).

A própria PGR observou que “persistem indícios de condutas de Cid possivelmente incompatíveis com o dever de boa-fé objetiva, principalmente em suas omissões sobre fatos relevantes”. A PGR citou o caso de áudios em que Cid atacava o STF e a Polícia Federal, o que levou à sua prisão preventiva, e inconsistências entre o conteúdo da delação e outras informações da investigação, incluindo planos de assassinato de autoridades e monitoramento do Ministro Alexandre de Moraes. Assim, Cid retificou seu depoimento anterior sobre alguns eventos após a emergência dessas evidências. Além disso, houve a suspeita de que Cid teria usado um perfil de terceiro no Instagram para se comunicar com a defesa de um corréu, violando restrições cautelares.

A defesa protestou contra os sucessivos indeferimentos de pedidos para ter mais prazo para analisar os documentos. Os advogados alegam ter recebido mais de 70 terabytes de arquivos de forma gradual, inclusive enquanto o prazo da defesa corria, necessitando de muito mais tempo do que o concedido para uma análise adequada.

Competência

Advogados de Bolsonaro e outros réus do mesmo núcleo, tentaram levar o julgamento da Primeira Turma para o plenário completo do STF, apostando em votos favoráveis de ministros indicados por Bolsonaro, como André Mendonça e Nunes Marques. Nunes Marques, por exemplo, votou pela improcedência da ação de inelegibilidade de Bolsonaro no TSE, considerando que a conduta não teve gravidade suficiente. Houve também pedidos de suspeição do Ministro Alexandre de Moraes, dado que a denúncia aponta um suposto plano de homicídio contra ele.

Condenação certa?

Embora a defesa enfrente uma batalha árdua e juristas considerem uma vitória “quase impossível”, o sagrado direito à defesa busca criar dúvidas e provocar os ministros até o último instante. O julgamento, que deve prosseguir por várias sessões, definirá o futuro do ex-presidente e seus aliados, em um momento histórico para a democracia brasileira.

Rito

O rito que será adotado no julgamento está previsto no Regimento Interno do STF e na Lei 8.038 de 1990. A sessão será aberta pelo presidente da Primeira Turma, ministro Cristiano Zanin. Em seguida, o ministro chamará o processo para julgamento e dará a palavra a Alexandre de Moraes, que fará a leitura do relatório, desde as investigações até a apresentação das alegações finais, última fase antes do julgamento.

Crimes e penas

Bolsonaro foi acusado e está sendo julgado pelos crimes de “Organização Criminosa Armada”;

“Tentativa de Abolição Violenta do Estado Democrático de Direito”; “Golpe de Estado”, “Dano Qualificado pela Violência e Grave Ameaça contra o patrimônio da União”; e “Deterioração de Patrimônio Tombado”.