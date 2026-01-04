Constantemente presente na mídia por seu governo ditatorial, Nicolás Maduro ganhou as manchetes do mundo inteiro neste sábado (3) após ser capturado pelos Estados Unidos, a mando de Donald Trump, e levado para Nova York, onde, junto com sua esposa, Célia Flores, será julgado por narcoterrorismo. Um dos nomes da extrema esquerda na América Latina, Maduro era conhecido durante seu tempo como chanceler de Hugo Chávez como uma pessoa fácil de lidar.

No poder há 12 anos, Maduro cumpria seu terceiro mandato antes de ser capturado pelos Estados Unidos. Em 2024, ele foi reeleito em eleições contestadas por observadores nacionais, isso porque impediu a opositora Maria Corina Machado de concorrer – ela era considerado o principal nome para vencer a disputa. Corina Yoris apareceu como uma alternativa, mas não conseguiu acessar o sistema de registro eleitoral por razões não especificadas. O que levou Edmundo González a ser a escolha da oposição para disputar o cargo com Maduro.

Nascido em Caracas, capital venezuelana, no dia 23 de dezembro de 1962, Nicolas Maduro veio de uma família da classe trabalhadora e ingressou no mercado de trabalho como motorista de ônibus no sistema do Metrô de Caracas logo após terminar o ensino médio, onde começou sua escalada ao poder com a fundação de um novo sindicato para representar os trabalhadores do Metrô de Caracas, no fim da década de 1970.

Sob liderança de Hugo Chávez – de quem era fiel aliado -, tornou-se militante do Movimento Bolivariano Revolucionário 200 (MBR-200), e em 1992, após a tentativa de golpe fracassada e a prisão de Chávez, Maduro ganhou fama pelo ativismo em favor da libertação do líder revolucionário. Dessa forma foi se firmando na política. Foi eleito deputado em 2000 e presidente da Casa em 2006.

Foi nomeado por Chávez ministro das Relações Exteriores, cargo que ficou até 2012. Em 2013, chegou à Presidência, após a morte de Hugo Chávez devido a um câncer. Antes de morrer, o ex-líder venezuelano havia pedido a população para votara em Maduro, que, posteriormente, tornou-se o 57º presidente da Venezuela ao derrotar Henrique Capriles em março daquele ano.