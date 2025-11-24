Curitiba e Paraná - A Assembleia Legislativa do Paraná, com iniciativa da Liderança Feminina e apoio da Escola do Legislativo, realiza no dia 25 de novembro o evento “Autodefesa e Postura Ativa: Técnicas Simples de Proteção Corporal”.

O curso será conduzido pelo atleta de jiu-jitsu e muay thai, palestrante e escritor Thiago Felipe, e ocorrerá às 9h30, no 13º andar da Assembleia, localizada na Avenida João Gualberto, nº 1000, em Curitiba. A ação integra as comemorações do Dia Internacional de Combate à Violência contra a Mulher, celebrado na mesma data.

Durante a atividade, Thiago Felipe compartilhará técnicas práticas e acessíveis de defesa pessoal, com foco no público feminino. Ele também abordará autoproteção, prevenção de riscos e como fortalecer a postura ativa diante de ameaças. Reconhecido por sua trajetória no esporte adaptado e por palestras motivacionais, Thiago busca inspirar os participantes, conectando autoconfiança, disciplina e empoderamento.