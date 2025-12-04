Brasília - Nesta quarta-feira (3), o decano do STF, Gilmar Mendes, assinou uma liminar que altera significativamente as regras para abertura de processos de impeachment contra ministros da Corte — medida criticada como um “freio” institucional ao controle democrático. A decisão, proferida no âmbito da ADPF 1259/2025 (e também da ADPF 1260), determinou que apenas o Procurador-Geral da República, o PGR, poderá apresentar denúncias por crimes de responsabilidade contra magistrados do STF, revogando o trecho da Lei 1.079/1950 que permitia que “todo cidadão” denunciasse. Além disso, elevou o quórum para admissibilidade das denúncias no Senado, de maioria simples para dois terços dos senadores — ou seja, 54 votos favoráveis, em vez dos 41 exigidos até então.

Para muitos juristas e parlamentares, a decisão representa um retrocesso no sistema de freios e contrapesos: segundo eles, o que era previsto como instrumento de controle institucional passa a ser inviabilizado. “O impeachment de ministro foi transformado numa quimera institucional”, disse a advogada especializada em responsabilidade civil Katia Magalhães. Já o constitucionalista Alessandro Chiarottino classificou a liminar como “absurda” e uma afronta à separação dos Poderes — afinal, entende ele, qualquer mudança desse tipo deveria passar pelo Legislativo, não por via judicial.

Além disso, a decisão do ministro impede que decisões judiciais sejam usadas como base para acusações por crime de responsabilidade. Com isso, grande parte das denúncias que fundamentavam os pedidos de impeachment, muitas motivadas por polêmicas relativas a julgamentos e controvérsias de decisões da Corte, ficam inviabilizadas.

O que antes era visto como instrumento de controle externo sobre o Judiciário — com legitimidade popular — passa a depender da anuência de uma só pessoa (o PGR) e de uma maioria elevada no Senado. Para críticos, trata-se de uma “blindagem institucional”.

Congresso reage: Entre indignação e mobilização por mudança legislativa

A reação no Congresso foi imediata e em grande parte unânime: líderes de blocos e parlamentares de diversos partidos classificaram a medida como um “golpe branco” contra a democracia e uma ofensiva contra a prerrogativa constitucional do Senado de fiscalizar o Judiciário.

Além disso, há forte pressão para que a lei do impeachment seja atualizada de forma mais ampla, de modo a tornar o controle sobre o STF mais claro e eficiente — especialmente diante de um cenário de polarização institucional crescente.

Para analistas, a decisão do STF e a reação do Congresso escancaram o nível de desarmonia entre poderes no Brasil: o Judiciário age para se blindar, o Legislativo se sente esvaziado e o controle popular perde espaço — um sinal de deterioração na relação entre os Poderes da República.