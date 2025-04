Criação de Câmara Criminal exclusiva para cuidar da família e da mulher avança na Alep

Paraná - A CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da Assembleia aprovou ontem (8) a proposta do TJ-PR (Tribunal de Justiça do Paraná) que cria uma Câmara Criminal com competência exclusiva em violência doméstica e familiar contra a mulher.

Projeto de lei

O projeto de lei 205/2025 prevê a criação de cinco cargos de desembargador, dois de juiz de direito substituto em segundo grau do Tribunal de Justiça e os cargos de provimento em comissão e funções de confiança que especifica, bem como altera a lei nº 14.277/2003 – que trata do Código de Organização e Divisão Judiciárias, e adota outras providências.

De acordo com o órgão, a medida justifica-se pelo volume de demandas relacionadas ao tema, que tem resultado em desequilíbrio na distribuição de processos à 1ª Câmara Criminal, competente para tratar da matéria.

Além disso, justifica o órgão, a medida busca racionalizar e melhor distribuir o volume de serviço, visto que desde o ano de 2012 foram criadas, no Estado do Paraná, 13 Varas Judiciais especializadas do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher — nas Comarcas de Cascavel, Curitiba, Foz do Iguaçu, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e São José dos Pinhais.