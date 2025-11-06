Paraná - A instalação da CPI do Crime Organizado no Senado Federal e a discussão paralela sobre o projeto que pretende classificar facções criminosas como organizações terroristas colocaram em evidência o embate entre o Congresso Nacional, governadores e o governo do presidente Lula sobre os rumos da segurança pública no país.

A CPI foi oficialmente instaurada na terça-feira (4), em meio às repercussões da megaoperação policial no Rio de Janeiro que resultou na morte de 121 pessoas. O colegiado aprovou o convite para ouvir o governador do Paraná, Ratinho Junior, e o secretário estadual de Segurança Pública, Hudson Teixeira, a fim de apresentarem a experiência paranaense no combate ao crime organizado. Outros dez governadores também foram convidados, entre eles Cláudio Castro (RJ) e Tarcísio de Freitas (SP) — estados onde estão sediadas as principais facções do país, o Comando Vermelho e o PCC, respectivamente.

O relator da comissão, senador Alessandro Vieira (MDB), explicou que a metodologia de trabalho prevê ouvir tanto gestores de estados considerados seguros quanto os de regiões com índices mais elevados de violência. O objetivo, segundo ele, é compreender os diferentes modelos de enfrentamento ao crime e propor diretrizes nacionais de atuação coordenada.

Federais primeiro

No primeiro requerimento aprovado, também foram convidados o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos, o diretor-geral da Abin, Luiz Fernando Corrêa, e o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro. A tendência é que a CPI inicie os trabalhos ouvindo as autoridades federais, deixando os governadores para uma segunda fase.

O PT garantiu a presidência da CPI com o senador Fabiano Contarato, com forte atuação do Palácio do Planalto para garantir o comando do colegiado, temendo que as investigações ganhem contornos políticos semelhantes aos da CPMI do INSS.