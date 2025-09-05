CPI do Abuso: "Prontamente demitimos o servidor", diz Leonaldo Paranhos em depoimento na Câmara

Cascavel - O ex-prefeito Leonaldo Paranhos e atual secretário de Turismo do Paraná foi ouvido nesta sexta-feira (05), pela CPI que investiga a condução do processo administrativo disciplinar (PAD) contra o servidor que abusou sexualmente de crianças dentro de CMEI.
Paranhos foi prefeito de 2017 a 2024 e assinou as portarias de prorrogação do PAD contra o servidor. Segundo ele, os trâmites deste caso seguiram o procedimento padrão: a denúncia feita pela mãe chegou à Secretaria de Educação, que rapidamente juntou a documentação necessária para pedir a abertura de investigação sobre a conduta do agente de apoio.
O pedido foi encaminhado à Corregedoria, responsável pelos processos disciplinares, que definiu a equipe que seria designada para atuar no processo. O prefeito assinou a portaria de abertura dos trabalhos e nos anos seguintes, a prorrogação dos prazos.
“Da parte da Controladoria precisava chegar para mim, já com assinatura do responsável pela pasta, a indicação de que havia fatos suficientes para arquivar a denúncia, inocentando o servidor, ou a sustentação para demissão”, explicou. “Não tinha como, neste caso específico, eu fazer mais do que eu fiz. Quando a comissão fundamentou a decisão e me encaminhou, prontamente demitimos o servidor”, disse.
Questionado pelos vereadores, Paranhos também afirmou que se houve falhas no processo interno, os responsáveis devem ser punidos.
De acordo com Everton Guimarães, presidente da comissão, a fase de oitivas pode ser considerada finalizada. Os vereadores receberam centenas de documentos e com as informações dadas pelas testemunhas, o relator, Hudson Moreschi, deve finalizar o relatório em 30 dias.
A Comissão Parlamentar de Inquérito é presidida pelo vereador Everton Guimarães (PMB) e conta com Hudson Moreschi (Podemos) como relator, Contador Mazutti (PL) como secretário e os vereadores Valdecir Alcantara (PP) e Dr. Lauri (MDB) como membros.
Fonte: Assessoria de Imprensa/CMC