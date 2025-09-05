CPI do Abuso: "Prontamente demitimos o servidor", diz Leonaldo Paranhos em depoimento na Câmara

Cascavel - O ex-prefeito Leonaldo Paranhos e atual secretário de Turismo do Paraná foi ouvido nesta sexta-feira (05), pela CPI que investiga a condução do processo administrativo disciplinar (PAD) contra o servidor que abusou sexualmente de crianças dentro de CMEI.

Paranhos foi prefeito de 2017 a 2024 e assinou as portarias de prorrogação do PAD contra o servidor. Segundo ele, os trâmites deste caso seguiram o procedimento padrão: a denúncia feita pela mãe chegou à Secretaria de Educação, que rapidamente juntou a documentação necessária para pedir a abertura de investigação sobre a conduta do agente de apoio.

O pedido foi encaminhado à Corregedoria, responsável pelos processos disciplinares, que definiu a equipe que seria designada para atuar no processo. O prefeito assinou a portaria de abertura dos trabalhos e nos anos seguintes, a prorrogação dos prazos.