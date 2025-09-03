CPI do Abuso: Depoimento de Paranhos marca reta final dos trabalhos de investigação

Cascavel - A CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) que investiga denúncias de abuso sexual dentro de um Cmei (Centro Municipal de Educação Infantil) de Cascavel entra na fase final. Na próxima sexta-feira (5), a partir das 9h, o ex-prefeito Leonaldo Paranhos (PL) comparecerá ao plenário da Câmara de Vereadores para prestar esclarecimentos sobre o caso. A oitiva será aberta, mas, assim como as anteriores, não terá transmissão ao vivo. Paranhos foi chefe do Executivo Municipal no período em que o agente de apoio acusado de abuso atuava na rede de ensino e assinou 18 prorrogações do processo administrativo.

Segundo o presidente da CPI, vereador Everton Guimarães, a presença do ex-prefeito é essencial para esclarecer decisões administrativas tomadas à época.

“Ele mesmo enviou um áudio se colocando à disposição da comissão. Encaminhei ao grupo de vereadores e todos concordaram. Não houve necessidade de votação. É importante a presença dele como gestor máximo do município naquele período”, afirmou.

Testemunhas

Na última sexta-feira (29), a CPI ouviu quatro ex-integrantes da gestão Paranhos: Thiago Stefanello, atual prefeito de Corbélia, que foi chefe de gabinete e secretário; Tales Riedi Guilherme, também ex-chefe de gabinete; Laura Rossi Leite, atual presidente da Transitar, que atuou na Procuradoria Jurídica e na Casa Civil; e Vanilce da Silva Pohl, ex-secretária de Planejamento e Gestão.