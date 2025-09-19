CPI da Covid: Flávio Dino abre novo inquérito contra Bolsonaro

Brasil - O STF (Supremo Tribunal Federal) voltou a mirar o ex-presidente Jair Bolsonaro. O ministro Flávio Dino determinou ontem (18) que a Polícia Federal abra inquérito para investigar as conclusões da CPI da Pandemia, realizada em 2021, que já havia pedido o indiciamento de Bolsonaro por nove crimes, entre eles charlatanismo, prevaricação e até “epidemia com resultado morte”. A decisão ocorre mesmo após a PGR (Procuradoria-Geral da República) ter considerado o relatório da CPI deficiente e insuficiente para sustentar investigações.

A medida reabre um processo político que parecia superado. A CPI, marcada por embates ideológicos e pela tentativa de responsabilizar Bolsonaro pelas mortes da Covid-19, terminou com um relatório de 1.288 páginas entregue pessoalmente ao então procurador-geral Augusto Aras. À época, a PGR chegou a conduzir apurações preliminares, mas não viu elementos para instaurar inquéritos.