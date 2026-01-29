Curitiba e Paraná - A Assembleia Legislativa do Paraná iniciou a tramitação de um projeto de lei que propõe um novo modelo de desenvolvimento turístico para o litoral do Paraná, baseado em inovação, tecnologia, sustentabilidade e integração regional. A proposta cria o Corredor Turístico Inteligente do Litoral do Paraná, com foco na modernização do turismo e no fortalecimento da economia litorânea ao longo de todo o ano.
De autoria do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Alexandre Curi (PSD), o projeto estabelece diretrizes para incentivar o Turismo Inteligente, com uso de ferramentas digitais, dados estratégicos, mobilidade sustentável e governança integrada entre municípios, poder público e iniciativa privada. A iniciativa busca posicionar o litoral paranaense como destino competitivo no cenário nacional e internacional, ampliando serviços, experiências turísticas e atração de investimentos, além de reduzir a sazonalidade.
“O litoral do Paraná vive um momento histórico de expansão e requalificação. A proposta integra esses investimentos a uma política moderna de turismo, alinhada às novas dinâmicas do setor, que passam pela tecnologia, uso de dados e sustentabilidade”, destaca Curi.
Infraestrutura Digital e Sistema de Inteligência
Entre os principais instrumentos previstos estão a implantação de infraestrutura digital turística, como redes de conectividade, totens de informação, sensores de fluxo, sistemas de monitoramento ambiental e plataformas digitais integradas. O projeto também cria um Sistema de Inteligência e Dados do Turismo, para acompanhar indicadores como fluxo de visitantes, permanência média, ocupação hoteleira e geração de emprego e renda.
A proposta ainda prevê um Sandbox Regulatório para turismo, economia do mar e mobilidade costeira, permitindo testes supervisionados de novas tecnologias e modelos de negócio, além da criação de uma governança intermunicipal para fortalecer a cooperação entre os municípios do litoral. Segundo o autor, o projeto não gera novas despesas obrigatórias ao Estado, abrindo espaço para parcerias e investimentos privados.
Impacto Econômico e Sustentabilidade
O texto também valoriza o patrimônio ambiental, cultural e gastronômico da região, aliando preservação ambiental ao crescimento econômico. Inclui, ainda, um plano de mobilidade turística sustentável, integrando transporte coletivo, cicloviário, náutico e costeiro. “O Corredor Turístico Inteligente pode ser um divisor de águas, com mais empregos, renda e uma economia ativa o ano inteiro, com inclusão social e participação das comunidades locais”, afirma Curi.
A matéria segue para análise das comissões permanentes da Assembleia Legislativa e, posteriormente, para votação em plenário. Se aprovada, permitirá ao Poder Executivo regulamentar a política e iniciar sua implementação em parceria com municípios, universidades, centros de pesquisa e o setor produtivo.
Fonte: Alep