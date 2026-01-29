Curitiba e Paraná - A Assembleia Legislativa do Paraná iniciou a tramitação de um projeto de lei que propõe um novo modelo de desenvolvimento turístico para o litoral do Paraná, baseado em inovação, tecnologia, sustentabilidade e integração regional. A proposta cria o Corredor Turístico Inteligente do Litoral do Paraná, com foco na modernização do turismo e no fortalecimento da economia litorânea ao longo de todo o ano.

De autoria do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Alexandre Curi (PSD), o projeto estabelece diretrizes para incentivar o Turismo Inteligente, com uso de ferramentas digitais, dados estratégicos, mobilidade sustentável e governança integrada entre municípios, poder público e iniciativa privada. A iniciativa busca posicionar o litoral paranaense como destino competitivo no cenário nacional e internacional, ampliando serviços, experiências turísticas e atração de investimentos, além de reduzir a sazonalidade.

“O litoral do Paraná vive um momento histórico de expansão e requalificação. A proposta integra esses investimentos a uma política moderna de turismo, alinhada às novas dinâmicas do setor, que passam pela tecnologia, uso de dados e sustentabilidade”, destaca Curi.

Infraestrutura Digital e Sistema de Inteligência

Entre os principais instrumentos previstos estão a implantação de infraestrutura digital turística, como redes de conectividade, totens de informação, sensores de fluxo, sistemas de monitoramento ambiental e plataformas digitais integradas. O projeto também cria um Sistema de Inteligência e Dados do Turismo, para acompanhar indicadores como fluxo de visitantes, permanência média, ocupação hoteleira e geração de emprego e renda.