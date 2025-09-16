Cooperativas de reciclagem ganham reforço com nova lei aprovada na Assembleia

Curitiba e Paraná - A Assembleia Legislativa do Paraná aprovou nesta segunda-feira (15) o Projeto de Lei nº 330/2024, de autoria da deputada estadual Ana Júlia (PT), que garante a destinação prioritária dos resíduos sólidos produzidos por grandes geradores — como empresas, shoppings, supermercados e indústrias — para cooperativas e associações de catadores de materiais recicláveis.

A proposta altera a Lei nº 20.607/2021, que regulamenta o Plano Estadual de Resíduos Sólidos, e determina que esses grandes produtores encaminhem seus recicláveis a organizações de catadores devidamente constituídas e cadastradas nos municípios.

Impacto Social, Ambiental e Econômico

Para a deputada Ana Júlia, a medida representa uma conquista social, ambiental e econômica. “Esse projeto fortalece as cooperativas, gera renda, promove a inclusão social e valoriza o trabalho fundamental dos catadores e catadoras. É também uma medida ambientalmente responsável, que estimula a economia circular e reduz os impactos dos resíduos no meio ambiente”, afirmou.

Na prática, o projeto inclui um novo parágrafo na legislação, estabelecendo que o gerenciamento adequado dos resíduos sólidos deve contemplar a entrega desses materiais às cooperativas. Com isso, o texto busca ampliar o acesso das organizações a resíduos com valor comercial, melhorar a renda dos trabalhadores, reduzir a atuação de atravessadores e fortalecer a cadeia produtiva local.

Benefícios Ambientais e a Dignidade dos Catadores

A deputada também destacou os impactos ambientais. “Os catadores são protagonistas da reciclagem no Brasil. Ao garantir prioridade na destinação dos resíduos, damos mais dignidade a esses trabalhadores e, ao mesmo tempo, reduzimos o volume de lixo em aterros e promovemos a economia circular. Cada tonelada reciclada representa menos poluição e mais futuro para as próximas gerações.”