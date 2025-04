Contorno Norte: Cascavel ganha aval para elaborar os projetos técnicos

No início do mês de abril, a reportagem do O Paraná trouxe uma matéria informando que, sem o projeto, o município de Cascavel corria o risco de perder os recursos para as obras do Contorno Norte.

O Contorno Norte é uma demanda histórica do setor produtivo e de entidades, por meio do Codesc (Coordenação de Desenvolvimento Econômico Sustentável de Cascavel), na figura do presidente Ricardo Lora.

O deputado lembrou ainda que o fortalecimento da logística estadual, como a expansão do porto de Paranaguá e a implantação do Moegão, vai aumentar ainda mais o fluxo de caminhões na região. “Embora tenhamos feito grandes obras como o Trevo Cataratas, sabemos que, com o avanço da cidade e o aumento da movimentação, essas soluções serão insuficientes em breve”, destacou Bueno.

Para o deputado Gugu Bueno, a autorização demonstra o comprometimento do Governo do Estado com o desenvolvimento regional. “Apresentamos, junto com o prefeito Renato Silva, o esboço do Contorno Norte, planejando o crescimento da cidade. Cascavel já é um hub logístico importante para o Paraná .”

A obra tem por objetivo ligar a BR-277, BR-369 e BR-467, criando um “desvio” para desafogar o tráfego de veículos pesados do perímetro urbano de Cascavel, promovendo uma maior fluidez viária. Durante o encontro, o prefeito Renato Silva ressaltou a importância do projeto para a cidade. “Precisamos pensar grande. Cascavel é estratégica não só para o Paraná, mas para o Brasil. O governador deixou claro que, com os projetos prontos, vai garantir os investimentos”, afirmou Renato.

Em reunião realizada ontem (29), em Curitiba, o governador do Paraná Ratinho Junior (PSD) autorizou oficialmente o início dos projetos técnicos do Contorno Norte. A cerimônia reuniu o prefeito de Cascavel , Renato Silva (PL), deputado estadual Gugu Bueno, 1º secretário da Assembleia Legislativa , o deputado Batatinha, o secretário de Turismo do Paraná, Leonaldo Paranhos, e o chefe da Casa Civil de Cascavel, Severino Folador.

Cascavel - Uma das obras estratégicas para melhorar a logística de Cascavel , a construção do Contorno Norte de Cascavel, importante peça na infraestrutura do entroncamento logístico do Paraná, ligando a BR-467, Contorno Oeste e Trevo Cataratas , pode estar mais próximo de sair do papel.

Na oportunidade, o presidente da Codesc alertou que o projeto técnico precisaria estar pronto até abril de 2026, sob o risco de perda de recursos. O investimento do Contorno Norte está previsto em mais de R$ 500 milhões.

Governador garante pacote de investimentos para Cascavel

Na mesma agenda com o governador Ratinho Junior, também foi firmado um amplo pacote de investimentos para Cascavel, que contempla a pavimentação urbana, recapeamento e ampliação de ruas em diversos bairros e pavimentação rural, infraestrutura educacional.

A reunião contou ainda com a presença do secretário de Estado das Cidades, Guto Silva, reafirmando o compromisso do Governo do Paraná com o desenvolvimento dos municípios do interior.

Entre os projetos apresentados, estão a ampliação da pavimentação urbana e a execução de importantes obras de infraestrutura no meio rural.

O prefeito de Cascavel, Renato Silva ressaltou a importância da união entre os Poderes para viabilizar os investimentos. “As despesas maiores e o dia a dia acontecem no município, onde o povo vive. Mas com essa relação de respeito que temos com os nossos deputados, como o Gugu Bueno e o Batatinha, e com o governador Ratinho Junior, conseguimos fazer as coisas acontecerem para Cascavel seguir unida e crescendo”, afirmou.

O deputado estadual Batatinha também reforçou a importância da articulação política. De acordo com o secretário da Casa Civil de Cascavel, Severino Folador, o avanço da pavimentação nas estradas rurais só foi possível graças à parceria entre a Prefeitura e os próprios produtores rurais. “Foi um projeto apresentado pelos agricultores que, com o apoio dos deputados e do Governo do Paraná, está se tornando realidade. Os produtores que já fizeram seus projetos serão os primeiros a serem contemplados”, explicou.

Os investimentos agora entram na fase de elaboração de projetos executivos para que, na sequência, as obras possam ser licitadas e iniciadas.