Contas do Alécio aprovadas sem ressalvas pelo TCE-PR

Cascavel e Paraná - O início da nova legislatura não foi fácil para o vereador Alécio Espínola. Reeleito com facilidade para o seu quarto mandato, ele não conseguiu, porém, a reeleição para a presidência da Casa. Após atuar como líder de governo na gestão Paranhos, entre 2017 e 2018, Espínola presidiu a Câmara Municipal de Cascavel de 2019 a 2024. Contudo, devido a um “desarranjo político” com a nova gestão de Renato Silva, além de não integrar a Mesa Diretora — por opção —, ele também não faz parte de nenhuma das comissões permanentes da Casa.

Ainda assim, não faltam motivos para comemorar. O TCE-PR (Tribunal de Contas do Estado do Paraná) aprovou, de forma unânime e sem ressalvas, as contas relativas ao exercício de 2024 do ex-presidente da Câmara. A decisão foi oficializada por meio do Acórdão nº 1214/25, no processo nº 163418/25.