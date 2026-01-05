Curitiba e Paraná - O Conselho de Ações Solidárias e Voluntariado da Assembleia Legislativa do Paraná encerra o ano com um balanço positivo, marcado por campanhas humanitárias, ações de apoio a famílias em situação de vulnerabilidade e fortalecimento de parcerias institucionais. O trabalho reafirma o compromisso do Legislativo estadual com a promoção da solidariedade e do voluntariado no Paraná.

A deputada Maria Victoria (PP), segunda-secretária da Assembleia, assumiu a presidência do Conselho em julho e, em seis meses, promoveu diversas ações sociais. “O Conselho existe para aproximar a Casa de Leis das necessidades da população e organizar a disposição de ajudar entre servidores e parlamentares. Nosso compromisso é transformar essa energia em resultados concretos”, destacou. O próximo passo é ampliar as parcerias com órgãos públicos, entidades privadas e associações, para que a Assembleia mantenha um papel ativo na construção de uma sociedade mais solidária.

Ações

Entre as principais ações, destaca-se o apoio às famílias atingidas por um tornado na região Centro-Sul do Paraná. Em parceria com o Governo do Estado e prefeituras locais, o Conselho arrecadou donativos para ajudar as vítimas de Rio Bonito do Iguaçu, Candói, Laranjeiras do Sul, Porto Barreiro e municípios vizinhos. A Casa de Leis disponibilizou pontos de coleta de água potável, alimentos, colchões, cobertores, produtos de higiene, roupas e materiais de construção.

Outra ação significativa foi o jogo solidário “Bola pra Frente, Rio Bonito do Iguaçu”, promovido em parceria com a Defesa Civil estadual e a Prefeitura de Curitiba. O evento, realizado na Arena da Baixada, arrecadou R$ 40 mil, que foram destinados ao Fundo Estadual de Calamidades Públicas (Fecap), para a reconstrução da cidade e a compra de materiais necessários às vítimas.

O Conselho também coordenou a campanha “Ajudar Crianças”, em parceria com o Tribunal de Justiça do Paraná. Durante dez dias, servidores arrecadaram cerca de 500 itens, como brinquedos, fraldas e leite, que foram entregues ao Lar Batista Esperança, em Curitiba, que atende 58 crianças e adolescentes. A Rede Condor colaborou com a doação de um vale-compras de R$ 5 mil à entidade.