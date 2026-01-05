Curitiba e Paraná - O Conselho de Ações Solidárias e Voluntariado da Assembleia Legislativa do Paraná encerra o ano com um balanço positivo, marcado por campanhas humanitárias, ações de apoio a famílias em situação de vulnerabilidade e fortalecimento de parcerias institucionais. O trabalho reafirma o compromisso do Legislativo estadual com a promoção da solidariedade e do voluntariado no Paraná.
A deputada Maria Victoria (PP), segunda-secretária da Assembleia, assumiu a presidência do Conselho em julho e, em seis meses, promoveu diversas ações sociais. “O Conselho existe para aproximar a Casa de Leis das necessidades da população e organizar a disposição de ajudar entre servidores e parlamentares. Nosso compromisso é transformar essa energia em resultados concretos”, destacou. O próximo passo é ampliar as parcerias com órgãos públicos, entidades privadas e associações, para que a Assembleia mantenha um papel ativo na construção de uma sociedade mais solidária.
Ações
Entre as principais ações, destaca-se o apoio às famílias atingidas por um tornado na região Centro-Sul do Paraná. Em parceria com o Governo do Estado e prefeituras locais, o Conselho arrecadou donativos para ajudar as vítimas de Rio Bonito do Iguaçu, Candói, Laranjeiras do Sul, Porto Barreiro e municípios vizinhos. A Casa de Leis disponibilizou pontos de coleta de água potável, alimentos, colchões, cobertores, produtos de higiene, roupas e materiais de construção.
Outra ação significativa foi o jogo solidário “Bola pra Frente, Rio Bonito do Iguaçu”, promovido em parceria com a Defesa Civil estadual e a Prefeitura de Curitiba. O evento, realizado na Arena da Baixada, arrecadou R$ 40 mil, que foram destinados ao Fundo Estadual de Calamidades Públicas (Fecap), para a reconstrução da cidade e a compra de materiais necessários às vítimas.
O Conselho também coordenou a campanha “Ajudar Crianças”, em parceria com o Tribunal de Justiça do Paraná. Durante dez dias, servidores arrecadaram cerca de 500 itens, como brinquedos, fraldas e leite, que foram entregues ao Lar Batista Esperança, em Curitiba, que atende 58 crianças e adolescentes. A Rede Condor colaborou com a doação de um vale-compras de R$ 5 mil à entidade.
Além disso, foram entregues toneladas de tampinhas arrecadadas por meio do programa Tampinha Paraná. As tampinhas foram destinadas ao Asilo São Vicente de Paulo, em Curitiba, que utiliza os recursos da venda para comprar fraldas geriátricas. A Sanepar é parceira nesse projeto, que ajuda a instituição a adquirir as cerca de 20 mil fraldas que consome mensalmente.
Em parceria com a Escola do Legislativo, foi lançado o Hub do Bem, um programa que visa conectar entidades com Título de Utilidade Pública a empresas doadoras. O objetivo é promover capacitação e networking, além de potencializar a captação de recursos e a execução de projetos sociais. O programa foi instituído pelo Projeto de Resolução nº 17/2025.
Fechando o ano, o Conselho lançou a Campanha de Natal 2025, arrecadando brinquedos para crianças em situação de vulnerabilidade social em Curitiba e Região Metropolitana, além de beneficiar a Fundação Ecumênica de Proteção ao Excepcional (Fepe) e os filhos de funcionários terceirizados da Assembleia.
Atribuições do Conselho
Criado por ato da Comissão Executiva em 2023, o Conselho tem como principais atribuições promover ações de solidariedade e engajar a população em atividades voluntárias. O objetivo é fortalecer o vínculo do Poder Legislativo estadual com a comunidade, além de identificar necessidades sociais, desenvolver projetos e fomentar parcerias entre o poder público, iniciativa privada, entidades do terceiro setor e cidadãos.
Fonte: Alep