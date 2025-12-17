“Nossa festa de Natal é um evento tradicional, e nossos alunos aguardam ansiosamente por ela. No entanto, sua realização se deve, principalmente, aos nossos colaboradores. Esse apoio torna a festa possível, alegre e esperada por todos. Somos muito gratos a todos que nos ajudam”, declarou.

A diretora pedagógica da entidade, Joçana Jurki Bortotti, afirmou que os alunos esperam muito por essa festa, que só é possível graças aos colaboradores.

“É uma festa impressionante. Vocês vão ficar emocionados ao ver a inocência que nossos alunos têm. A deputada Maria Victoria sempre esteve presente em nossa instituição, oferecendo seu apoio, e hoje ela é nossa Mamãe Noel, nos agraciando e ajudando”, disse, ao agradecer a dedicação e a colaboração de todos os envolvidos na iniciativa.

Para a presidente da Associação da Escola Fepe, Maria Lúcia Pinheiro Moreira , todos que frequentam a instituição são, em essência, eternas crianças, e o Natal é um momento mágico, no qual elas se sentem amadas e acolhidas.

“Agradeço a imensa alegria que sinto ao compartilhar este momento com as crianças. A energia contagiante delas, que me compararam à figura da Mamãe Noel, é verdadeiramente emocionante. Como presidente do Conselho de Ações Solidárias da Assembleia, é um privilégio proporcionar um Natal solidário repleto de carinho e dedicação às crianças da Fepe”, disse a deputada. Ela contou que, no ano anterior, esteve na entidade e, neste ano, voltou para entregar os presentes de Natal. “Tenho certeza, no entanto, de que o maior presente que podemos oferecer a elas será concretizado em março do próximo ano, com a assinatura da ampliação da triagem neonatal junto ao Governo do Estado”, afirmou.

Curitiba - O Conselho de Ações Solidárias e Voluntariado da Assembleia Legislativa do Paraná , presidido pela segunda secretária da Casa de Leis, deputada Maria Victoria (PP), entregou, nesta quarta-feira (17), à Fundação Ecumênica de Proteção ao Excepcional (Fepe), os itens arrecadados durante a Campanha de Natal 2025 . O Conselho apadrinhou 83 alunos atendidos pela entidade, entre crianças, adolescentes e adultos, que receberam kits com itens como roupas e brinquedos.

A Fepe é uma Organização da Sociedade Civil (OSC), sem fins lucrativos, com atuação nas áreas da saúde, educação e prevenção. É mantenedora de dois projetos: o Serviço de Referência em Triagem Neonatal, mais conhecido como Teste do Pezinho, e a Escola Ecumênica, que presta atendimento clínico e educacional para pessoas com deficiência intelectual e múltipla. Todos os serviços são ofertados de forma 100% gratuita.

Grupo Solidário

Além dessa ação, o Conselho também apoiou o Natal Solidário do Instituto Grupo Solidário, em Curitiba, com a arrecadação de brinquedos e itens diversos para aproximadamente 300 crianças em situação de vulnerabilidade social. A entrega ocorre no dia 23 de dezembro, durante uma apresentação natalina na Casa do Papai Noel, no Instituto.

Com 11 anos de atuação, o Instituto Grupo Solidário (IGS) trabalha na promoção da inclusão social e na melhoria da qualidade de vida de indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade e risco social. O Instituto desenvolve ações como aulas de dança, campanhas de conscientização, oficinas culturais, apoio psicológico e jurídico, além de atividades recreativas e de lazer para famílias em situação de vulnerabilidade.

As doações arrecadadas pelo Conselho contaram com o apoio de servidores da Assembleia Legislativa e da iniciativa privada. O objetivo foi arrecadar brinquedos e outros itens para atender crianças em situação de vulnerabilidade de Curitiba e da Região Metropolitana.

Atribuições

Instituído por ato da Comissão Executiva em 2023, o Conselho de Ações Solidárias e Voluntariado da Assembleia tem entre suas atribuições promover o desenvolvimento de ações e incentivar o engajamento em atividades voluntárias e atos de solidariedade, visando ao fortalecimento do vínculo do Poder Legislativo estadual com a comunidade e do senso de dever cívico.

O Conselho também pode identificar necessidades e vulnerabilidades sociais, organizar sistemas de informação para desenvolver projetos e ações e adotar iniciativas que possam ser realizadas em conjunto pelo poder público estadual e municipal, pela iniciativa privada, por entidades do terceiro setor e por cidadãos, por meio de parcerias solidárias, visando potencializar os benefícios à comunidade paranaense. Também pode participar da organização e divulgação de estudos e pesquisas voltados ao aperfeiçoamento das ações sociais promovidas pela Casa Legislativa em sua área de atuação.

Fonte: Alep