Congresso manda recado a Lula e aprova urgência do IOF; CPMI vai avançar

Brasil - Apesar de marcada por uma “agenda encurtada” devido ao feriado de Corpus Christi, às festas juninas no Nordeste e ao tradicional Fórum Jurídico de Lisboa, o Congresso Nacional não terá sessões “mornas”. Mesmo com sessões remotas e ausências estratégicas, parlamentares têm votações decisivas, como a análise de vetos presidenciais, a articulação para derrubar o decreto que aumentou o IOF e a instalação de uma nova CPMI para investigar irregularidades no INSS.

Na Câmara, o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), reuniu-se ontem (16) com os ministros Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais) e Rui Costa (Casa Civil), além de líderes partidários, para discutir o decreto do governo que elevou a alíquota do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras). No acordo, apenas o pedido de urgência para o projeto que revoga o decreto foi votado – com derrota esmagadora do governo. Já o mérito da proposta deve ser analisado apenas em duas semanas.

A decisão veio após pressão de líderes que defendiam a votação imediata do texto como sinal de descontentamento com a política fiscal do governo e com o ritmo de liberação das emendas parlamentares. Com a urgência aprovada, o projeto poderá ser votado diretamente em plenário, sem passar pelas comissões.

Arrecadação x Emendas

Parlamentares da base e da oposição têm criticado o caráter arrecadatório do pacote fiscal do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, além da baixa execução das emendas, inclusive impositivas. Em resposta, o governo tem buscado amenizar a tensão com o Congresso. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, classificou como “denuncismo desinformado” a ação de ONGs no Supremo Tribunal Federal (STF) que cobra mais transparência no uso das emendas.

Segundo o líder do PT na Câmara, deputado Lindbergh Farias (RJ), a eventual derrubada do decreto do IOF forçaria o governo a contingenciar cerca de R$ 12 bilhões do orçamento, o que preocupa a base aliada.

Vetos

Na terça-feira (17), o Congresso realiza sessão conjunta para analisar aproximadamente 60 vetos presidenciais pendentes desde 2022. Entre os destaques estão os vetos relacionados ao BPC (Benefício de Prestação Continuada) e à regulamentação de eólicas offshore — que, segundo o senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), devem ter sua análise adiada.