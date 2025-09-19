Confira o que está em pauta na Alep na próxima semana

Curitiba - A Assembleia Legislativa do Paraná inicia, nesta segunda-feira (22), uma semana simbólica com a promulgação do inédito Código de Ética e Decoro Parlamentar, considerado um marco para o fortalecimento da transparência e da conduta dos deputados estaduais. A cerimônia está marcada para as 14h, no Plenário, sob condução do presidente da Casa, deputado Alexandre Curi (PSD).
Além da solenidade, a programação prevê interiorização, audiências públicas, cursos gratuitos, solenidades e debates sobre temas de interesse da população.
Agricultura familiar e inclusão
Logo às 9h de segunda, uma audiência pública proposta pelo deputado Professor Lemos (PT) discutirá a isenção de ICMS para produtos da agricultura familiar produzidos artesanalmente, demanda antiga do setor. Ainda no mesmo dia, o evento “Além do Pódio”, iniciativa do deputado Nelson Justus (União), marcará o Dia do Atleta Paralímpico com roda de conversa entre atletas, profissionais e instituições parceiras.
Cultura e empreendedorismo
A partir das 17h, a Comissão de Cultura, em parceria com a Escola do Legislativo e o Sebrae, abre oficialmente o projeto “A Arte é um Bom Negócio”, que oferecerá quatro dias de oficinas, capacitações e palestras gratuitas voltadas a pequenos empreendedores.
Pedágios e infância em debate
Na terça-feira (23), às 9h, será avaliado o desempenho dos primeiros 18 meses da nova concessão de pedágios no Paraná, em audiência pública proposta pelo deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD). O encontro terá participação da Federação das Indústrias do Paraná (Fiep), que apresentará dados do Observatório dos Pedágios.
Ainda na terça, o deputado Fabio Oliveira (Podemos) promove, às 9h30, a audiência pública “Proteção Integral: um compromisso com Crianças e Adolescentes”, reunindo sociedade civil e gestores públicos. No mesmo dia, às 13h, o deputado Luis Corti (PSB) conduzirá debate sobre medidas de proteção e fortalecimento da cadeia leiteira, com participação de indústrias, universidades e órgãos do governo.
À noite, às 19h, a empresária Tânia Lopes Anselmo receberá o título de Cidadã Honorária do Paraná, em sessão solene proposta pela deputada Flávia Francischini (União) e pelo presidente Alexandre Curi.
Assembleia nos Bairros e Itinerante
Na quarta-feira (24), o programa Assembleia nos Bairros chega à sua quarta edição, no Pinheirinho, em Curitiba, oferecendo serviços gratuitos da Prefeitura, do Tribunal Regional Eleitoral, da Defensoria Pública e da Procuradoria da Mulher. A programação vai das 13h às 17h, com sessão especial às 15h e curso voltado a estudantes do ensino médio.
Também na quarta, às 9h30, uma reunião temática proposta pelo deputado Alexandre Amaro (REP) discutirá a expansão da criação de Cavalos Crioulos no Paraná, incentivando a popularização da raça em novas regiões do país.
Na quinta-feira (25), será realizada a 30ª edição da Assembleia Itinerante, que retorna a Fazenda Rio Grande. A agenda prevê cursos, atendimento ao público, entrega de demandas regionais e homenagens durante a ExpoFazenda.
Educação e Enem
Encerrando a programação, na sexta-feira (26), a Escola do Legislativo promove o evento “Debatedores Nota 10”, às 9h, no Plenário. A ação prepara estudantes da rede pública para o Enem, incentivando o raciocínio crítico e a prática da argumentação.
Prestação de contas da Fazenda
O horário regimental da sessão plenária de segunda-feira (22) será ocupado pela audiência pública da Secretaria de Estado da Fazenda (SEFA), com apresentação dos dados do 2º quadrimestre de 2025. O balanço detalhará arrecadação, despesas e investimentos do governo.
A audiência terá transmissão ao vivo pela TV Assembleia (canal 10.2 em TV aberta e 16 da Claro/NET) e também pelo canal oficial do YouTube do Legislativo, a partir das 14h30.
Fonte: Alep