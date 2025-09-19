Confira o que está em pauta na Alep na próxima semana

Curitiba - A Assembleia Legislativa do Paraná inicia, nesta segunda-feira (22), uma semana simbólica com a promulgação do inédito Código de Ética e Decoro Parlamentar, considerado um marco para o fortalecimento da transparência e da conduta dos deputados estaduais. A cerimônia está marcada para as 14h, no Plenário, sob condução do presidente da Casa, deputado Alexandre Curi (PSD).

Além da solenidade, a programação prevê interiorização, audiências públicas, cursos gratuitos, solenidades e debates sobre temas de interesse da população.

Agricultura familiar e inclusão

Logo às 9h de segunda, uma audiência pública proposta pelo deputado Professor Lemos (PT) discutirá a isenção de ICMS para produtos da agricultura familiar produzidos artesanalmente, demanda antiga do setor. Ainda no mesmo dia, o evento “Além do Pódio”, iniciativa do deputado Nelson Justus (União), marcará o Dia do Atleta Paralímpico com roda de conversa entre atletas, profissionais e instituições parceiras.

Cultura e empreendedorismo

A partir das 17h, a Comissão de Cultura, em parceria com a Escola do Legislativo e o Sebrae, abre oficialmente o projeto “A Arte é um Bom Negócio”, que oferecerá quatro dias de oficinas, capacitações e palestras gratuitas voltadas a pequenos empreendedores.

Pedágios e infância em debate

Na terça-feira (23), às 9h, será avaliado o desempenho dos primeiros 18 meses da nova concessão de pedágios no Paraná, em audiência pública proposta pelo deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD). O encontro terá participação da Federação das Indústrias do Paraná (Fiep), que apresentará dados do Observatório dos Pedágios.

Ainda na terça, o deputado Fabio Oliveira (Podemos) promove, às 9h30, a audiência pública “Proteção Integral: um compromisso com Crianças e Adolescentes”, reunindo sociedade civil e gestores públicos. No mesmo dia, às 13h, o deputado Luis Corti (PSB) conduzirá debate sobre medidas de proteção e fortalecimento da cadeia leiteira, com participação de indústrias, universidades e órgãos do governo.

À noite, às 19h, a empresária Tânia Lopes Anselmo receberá o título de Cidadã Honorária do Paraná, em sessão solene proposta pela deputada Flávia Francischini (União) e pelo presidente Alexandre Curi.