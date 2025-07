Comunicação PU 2025: CCJ aprova projetos que ampliam os direitos das pessoas com autismo

Curitiba - A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Parlamento Universitário 2025 se reuniu pela primeira vez nesta segunda-feira (21) para analisar mais de 40 projetos de lei. Entre os 25 aprovados, está a proposta (nº 77/2025) que assegura o direito de ingresso e permanência de pessoas com autismo portando alimentos e utensílios de uso pessoal em espaços públicos e privados.

A proposta, da deputada universitária Kamilly Vitória (UNISANTACRUZ), altera a lei que cria o Código Estadual da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, visando ampliar a efetividade de direitos fundamentais já consagrados na legislação federal, em leis como a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015) e a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com TEA (Lei nº 12.764/2012). O objetivo, explica a deputada universitária, é assegurar a inclusão, segurança alimentar e adaptação sensorial de todos os cidadãos.

Também com relação ao direito da pessoa com TEA, o Parlamento Universitário (PU) aprovou o PL 30/2025, que institui o Programa Estadual de Inclusão e Apoio às Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (PEIAP-TEA), apresentado pela deputada universitária Dry Cascardo (UNINTER).

Meio Ambiente

Três projetos que dizem respeito ao meio ambiente foram aprovados durante a sessão. O PL 92/2025, do deputado universitário Tiago Schwartz (UNIBRASIL), estabelece diretrizes do Programa Estadual de Promoção da Energia Solar — Paraná Solar, destinado a fomentar a geração de energia solar no Estado; o PL 71/2025, da deputada universitária Victória Marques Bentes (INSPIRAR), institui a Política Estadual de Incentivo à Reciclagem Doméstica mediante sistema de pontuação com uso de aplicativo; e o PL 28/2025, da deputada universitária Camila Pereira Cruz (ESTÁCIO), institui a obrigatoriedade do ensino de Educação Ambiental nas escolas da rede pública estadual do ensino fundamental e médio.

Direito das Mulheres

Com relação ao direito e benefício das mulheres, a deputada universitária Victória Selleti (UFPR) apresentou o PL 61/2025, que institui a Política Estadual de Incentivo à Contratação e Permanência de Mães Trabalhadoras no Mercado de Trabalho; e o deputado universitário Joabe Caldas (UP) apresentou o PL 37/2025, que institui o Programa Estadual de Reconstrução Emocional e Apoio Psicossocial a Mulheres, Crianças e Adolescentes em Núcleos Familiares Pós-Violência de Gênero (RECONSTRUIR), no Paraná. Ambos foram aprovados.

Educação

O tema educação também esteve em debate na comissão. Foram aprovadas propostas que tratam da valorização dos profissionais da Educação no Paraná (PL 12/2025, do deputado universitário José Julio de Moraes – UNIMATER); que sugerem a criação do Programa Estadual de Capacitação e Engajamento Juvenil “Jovens do Paraná” e dão outras providências (PL 53/2025, do deputado universitário Mateus Cunha – UP); e que asseguram o direito à rematrícula prioritária a estudantes que tenham abandonado o curso de graduação em instituições públicas estaduais de ensino superior em razão de problemas relacionados à saúde mental (PL 48/2025, da deputada Maria Eduarda Tonani – UENP).

Os deputados universitários também aprovaram o PL 116/2025, da deputada Camila Murr (PUC), que institui o programa “Cadastro Estudantil do Paraná: Menos Burocracia, Mais Acesso”, para unificação de dados de estudantes de baixa renda; e o PL 35/2025, do deputado universitário Anderson Lima (UNIOESTE), que institui o Programa Estadual “Universidade na Comunidade” como política pública de integração participativa e interdisciplinar entre as universidades públicas estaduais e as comunidades locais.

Propostas de Alteração

Os parlamentares universitários também apresentaram propostas que alteram leis estaduais em vigor. Como o PL 56/2025, do deputado universitário Germano Almeida (UEL), que altera a redação do art. 1º da Lei nº 13.134/2001, que trata sobre a reserva de vagas para indígenas nas universidades públicas estaduais do Paraná, acrescentando dispositivos em adequação à Lei nº 15.759/2007; e o PL 06/2025, do deputado universitário Pedro Nichimura (UEL), que altera a Lei nº 20.933/2021, sobre os parâmetros de financiamento das universidades públicas estaduais do Paraná, estabelecendo critérios para a eficiência da gestão universitária.