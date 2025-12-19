Paraná - Os canais da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), geridos pela Diretoria de Comunicação, vivenciaram em 2025 um expressivo crescimento. O alargamento da programação da TV Assembleia, a transmissão ao vivo de sessões itinerantes por meio das redes sociais e a maior penetração, na imprensa paranaense, de reportagens em texto produzidas pela equipe de jornalismo estão entre as iniciativas que evidenciam o comprometimento da Casa de Leis em levar informação de qualidade, acessível e ágil.

Todo esse trabalho resultou em um salto significativo no público alcançado nas diversas plataformas geridas pela Casa de Leis, contribuindo também para que o Parlamento atingisse 100% de transparência pública. A conquista ratifica o compromisso do Parlamento com a promoção da democracia e do controle social de sua atividade, seja pelo cidadão, seja pela imprensa jornalística, cujo trabalho é facilitado e conta com o apoio da Diretoria de Comunicação.

De acordo com o diretor de Comunicação, João Debiasi, ampliar a qualidade e o alcance da produção jornalística da Alep foram objetivos que orientaram a reformulação empreendida desde o início de sua gestão, em fevereiro. “Conforme você aumenta a frequência, as pessoas acabam sendo mais impactadas com informações da Alep ao longo do dia. Buscamos também estratégias no campo da popularização. A pauta legislativa, às vezes, é muito sofisticada e tem terminologia que não alcança a população em geral”, explica Debiasi. “Conseguimos, com essa humanização, que as pessoas começassem a entender o Legislativo de forma um pouco mais palatável”.

Site: cobertura minuciosa, fonte primária e atendimento à imprensa

Responsável por esmiuçar ao cidadão do Paraná os efeitos práticos e o andamento de todas as proposições, seja nos colegiados ou no Plenário, bem como divulgar os resultados das audiências públicas, as condecorações, os debates e as iniciativas promovidas pelo Parlamento, o site da Assembleia Legislativa do Paraná publicou cerca de 2 mil reportagens em 2025. O número contempla também o material produzido pelas assessorias de comunicação dos gabinetes parlamentares, dedicadas a prestar contas da atuação de cada deputado estadual.

A produção do site ajudou a ampliar a presença da Alep na imprensa. Ao todo, entre fevereiro e dezembro de 2025, 63,4 mil matérias citando a Assembleia Legislativa foram produzidas por jornais de todo o Brasil — um crescimento de 70,4% em relação ao ano anterior, quando o Parlamento foi citado em 37,2 mil conteúdos produzidos externamente. Cerca de 80% do material veiculado tem como fonte principal a produção em texto da Alep. Os dados são da plataforma de clipping jornalístico utilizada pela Diretoria de Comunicação. As matérias tiveram enfoque predominantemente positivo (58,6% das produções) e, em menor grau, neutro (2,9 mil) e negativo (1,8 mil).

“Essa é a maior missão do jornalismo na Casa: fornecer a informação pública do que acontece aqui e fazer a Assembleia Legislativa reverberar no Estado inteiro. E, claro, dar suporte para quem vem realizar a cobertura no Parlamento. Recebemos uma média de 20 jornalistas diariamente, além de atender às demandas que vêm de fora, como pedidos de entrevista e de informação”, reforça Roger Pereira, coordenador de Jornalismo da Alep.

A equipe de fotografia da Assembleia Legislativa do Paraná produziu e publicou mais de 50 mil fotos, cobrindo todas as sessões plenárias, reuniões de colegiados e os eventos promovidos pela Casa de Leis. Todo o material foi disponibilizado gratuitamente no Flickr da Alep, permitindo que jornais e sites o utilizassem para ilustrar suas matérias e reportagens.

O relatório detalha ainda que a ampliação da presença da Alep na imprensa foi consolidada em todas as plataformas: portais de notícias e sites (aumento de 73,7% em matérias que citam a Casa de Leis), jornais (59,1%), revistas (93,8%), TV (68%) e rádio (75,3%), este último abastecido com boletins em áudio produzidos pela equipe de comunicação da Alep.

“Além de abastecermos o site oficial da Casa com a cobertura do dia a dia do Legislativo, também atuamos como uma verdadeira agência de notícias. Nosso papel é levar esse conteúdo aos veículos de todo o Estado, principalmente aos do interior, que muitas vezes não conseguem acompanhar diariamente o que acontece na capital, garantindo matérias bem completas, com o máximo de informações e uma grande oferta de imagens”, afirma Eduardo Santana, editor-chefe do site da Assembleia Legislativa do Paraná.

Redes sociais: crescimento, transmissões ao vivo e mais de 40 milhões de visualizações

As métricas das plataformas digitais atestam que as redes sociais da Alep passaram a penetrar com ainda mais precisão os feeds e stories, direcionando com mais vigor a atenção do cidadão para conteúdos sobre direitos, leis e a atuação legislativa. Principal vitrine institucional, o perfil no Instagram registrou aumento de 341% no alcance em relação ao ano anterior, chegando a 2,8 milhões de pessoas, superando 96 mil interações e conquistando 16,9 mil novos seguidores.

Já no Facebook, foram registradas 39,9 mil interações — aumento de 97% em comparação com 2024 — e 24,5 milhões de visualizações. Em 2025, também foi ampliada a divulgação das atividades do Parlamento por meio da plataforma de vídeos TikTok, aproximando ainda mais a Assembleia dos cidadãos mais jovens, público predominante da rede. Foram 35 mil visualizações. Considerando ainda os dados do YouTube e do X, a Alep alcançou a marca de 40 milhões de visualizações em seus canais.

“Evoluímos na diversidade de formatos, fortalecendo transmissões, séries institucionais, conteúdos educativos e novas linguagens, como o TikTok e os Reels. Cada canal tem sua função, e todos hoje trabalham de forma integrada para garantir transparência, clareza e comunicação de qualidade”, frisa Rafael Guareski, editor das redes sociais. “O que realmente nos motiva é saber que mais pessoas estão entendendo melhor o papel da Assembleia”.

Os resultados observados são fruto do investimento na expansão de séries como Conexão Assembleia e Agora é Lei, que consistem em vídeos sobre pautas do Parlamento e direitos conquistados pelo cidadão do Paraná, respectivamente. A transmissão ao vivo das sessões especiais realizadas nos projetos Assembleia Itinerante e Assembleia nos Bairros foi outra marca da atuação deste ano, assim como a produção de conteúdos explicativos e didáticos. A valorização da transparência e a profissionalização da identidade visual e dos formatos também ajudam a explicar os resultados.

TV Assembleia: nova cara e mais programas

Ainda no primeiro semestre de 2026, a TV Assembleia passou por uma ampla reformulação, conduzida pela editora-chefe Ana Zimmerman. A contratação de dois novos repórteres e dois novos editores permitiu a ampliação da grade, que passou de dois para cinco programas. As atrações Semeando Informação, Sou Cidadão e Conversa Saudável passaram a integrar a programação, enquanto Assembleia Entrevista e Arte & Cultura continuaram trazendo conversas relevantes e temas da cultura paranaense. Também foram implementados dois novos quadros: Fique por Dentro e Com a Palavra, o Deputado/a Deputada.

A realização de um convênio entre a Assembleia Legislativa do Paraná e a Câmara Municipal de Curitiba, firmado no fim de agosto, permitiu à TV Assembleia utilizar o estúdio do Legislativo municipal para gravar programas de entrevistas. Em contrapartida, a emissora passou a veicular programetes e boletins produzidos pela equipe de comunicação da Casa de Leis da capital paranaense, sem qualquer troca de recursos financeiros.