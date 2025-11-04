Cascavel e Paraná - Uma comitiva formada por lideranças políticas e jurídicas de Cascavel esteve nesta segunda-feira (3), em Curitiba, reunida com a presidente do Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR), desembargadora Lidia Maejima. O encontro tratou da criação de uma segunda Vara da Fazenda Pública no município — uma demanda antiga, motivada pela sobrecarga de processos na atual estrutura.

Atualmente, a Vara da Fazenda Pública de Cascavel concentra mais de 20 mil ações ativas, com um número reduzido de servidores.

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Alexandre Curi (PSD), destacou a receptividade da presidente do TJPR. “Foi uma reunião extremamente técnica e produtiva. A desembargadora Lidia Maejima demonstrou sensibilidade ao pleito e determinou que o estudo de viabilidade seja conduzido pela área técnica do Tribunal. Cascavel cresceu muito e há uma necessidade real de uma nova Vara. Esse é um pleito justo, que une a classe política, o Judiciário e a OAB em defesa da celeridade da Justiça”, afirmou.

O deputado Gugu Bueno (PSD), 1º secretário da Assembleia, avaliou que o encontro representou um avanço significativo. “Cascavel cresceu muito nos últimos anos. Essa é uma demanda importante, porque muitas famílias esperam a resolução de processos que acabam demorando pela falta de estrutura adequada”, destacou.

O juiz Eduardo Villa Coimbra Campos, responsável pela única Vara da Fazenda Pública do município, reforçou a urgência da medida. “A Vara já chegou a ter 28 mil processos e ainda lida com cerca de 20 mil. São aproximadamente 3.500 processos por servidor, o que é insustentável. Essa realidade vem sendo comunicada ao Tribunal há algum tempo, e agora há uma mobilização conjunta da comunidade jurídica e da classe política para apoiar o pedido”, explicou.