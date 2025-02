Comitê dos EUA aprova lei “contra” Moraes; governos Lula e Trump se manifestam

Brasil - O Comitê Judiciário, uma espécie de “CCJ” da Câmara dos Estados Unidos, aprovou a tramitação do projeto de lei que pode barrar a entrada do ministros do STF (Supremo Tribunal Federal), Alexandre de Moraes, no país. Com o título de “Sem Censores em Nosso Território“, o projeto prevê a proibição de entrada ou deportação de qualquer pessoa considerada um “agente estrangeiro que infrinja o direito de liberdade de expressão ao censurar cidadãos dos Estados Unidos em solo americano”. Com o texto aprovado pelo comitê agora seguirá para votação no plenário da Casa.

Como no Brasil, para se tornar lei, o projeto precisa ser aprovado por maioria simples tanto na Câmara quanto no Senado dos EUA. Atualmente, ambas as casas são controladas pelo Partido Republicano, que apoia a medida. Também será necessária a sanção do presidente Donald Trump.

O projeto foi apresentado pelos deputados republicanos Maria Elvira Salazar e Darrell Issa e não menciona diretamente o ministro Alexandre de Moraes, contudo, ao anunciar a proposta em setembro de 2024, Issa deixou claro que se tratava de resposta às decisões do STF no Brasil que, naqueles dias, deixou a rede social X ficou fora do ar por algumas semanas em todo o território brasileiro. A ordem partiu de Alexandre de Moraes afirmando que a plataforma não estava cumprindo ordens judiciais e operava sem um representante oficial no país.

Quando o projeto começou a tramitar na Câmara dos EUA, Salazar declarou que Moraes estava promovendo um “ataque internacional à liberdade de expressão contra cidadãos americanos, como Elon Musk“, dono do X.