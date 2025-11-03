Curitiba - A Comissão de Saúde Pública da Assembleia Legislativa do Paraná aprovou, nesta segunda-feira (3), três projetos de lei durante reunião ordinária realizada na Casa de Leis. A sessão foi conduzida pelo presidente do colegiado, deputado Tercilio Turini (MDB).

Entre as propostas aprovadas, está o projeto de lei 353/2025, de autoria da deputada Marli Paulino (SD), que institui o Dia do Biomédico no Calendário Oficial de Eventos do Estado, a ser celebrado anualmente em 20 de novembro.

Também foi aprovado o projeto de lei 830/2025, de autoria do deputado Márcio Pacheco (PP), que determina a obrigatoriedade de hospitais, clínicas e maternidades, públicas e privadas, apresentarem relatórios sobre abortamentos à Secretaria de Estado da Saúde.

O projeto de lei, que teve relatoria do médico Dr. Leônidas (CDN), define que as informações devem incluir o número total de casos, a idade gestacional, a técnica utilizada, a justificativa legal ou clínica e eventuais complicações ou óbitos registrados.

Segundo Marcio Pacheco, a medida busca ampliar a transparência e fortalecer as políticas públicas de saúde, sem alterar as normas legais que regulam o aborto no país. “A importância de termos acesso a essas informações está em promover políticas públicas que evitem a perda de vidas humanas — seja de bebês, nascidos ou não, seja de mulheres”, afirmou o parlamentar.

O autor também destacou a necessidade de conscientização sobre a corresponsabilidade entre homens e mulheres em casos de gravidez.