Curitiba - A Comissão de Saúde Pública da Assembleia Legislativa do Paraná aprovou, nesta segunda-feira (3), três projetos de lei durante reunião ordinária realizada na Casa de Leis. A sessão foi conduzida pelo presidente do colegiado, deputado Tercilio Turini (MDB).
Entre as propostas aprovadas, está o projeto de lei 353/2025, de autoria da deputada Marli Paulino (SD), que institui o Dia do Biomédico no Calendário Oficial de Eventos do Estado, a ser celebrado anualmente em 20 de novembro.
Também foi aprovado o projeto de lei 830/2025, de autoria do deputado Márcio Pacheco (PP), que determina a obrigatoriedade de hospitais, clínicas e maternidades, públicas e privadas, apresentarem relatórios sobre abortamentos à Secretaria de Estado da Saúde.
O projeto de lei, que teve relatoria do médico Dr. Leônidas (CDN), define que as informações devem incluir o número total de casos, a idade gestacional, a técnica utilizada, a justificativa legal ou clínica e eventuais complicações ou óbitos registrados.
Segundo Marcio Pacheco, a medida busca ampliar a transparência e fortalecer as políticas públicas de saúde, sem alterar as normas legais que regulam o aborto no país. “A importância de termos acesso a essas informações está em promover políticas públicas que evitem a perda de vidas humanas — seja de bebês, nascidos ou não, seja de mulheres”, afirmou o parlamentar.
O autor também destacou a necessidade de conscientização sobre a corresponsabilidade entre homens e mulheres em casos de gravidez.
“A responsabilidade é compartilhada. O homem também deve ser chamado a assumir suas obrigações, especialmente em casos de violência sexual, em que a responsabilização do agressor deve ser clara e inequívoca”, ressaltou Pacheco.
O texto foi aprovado com voto contrário do deputado Arilson Chiorato (PT), que havia pedido vista da matéria na reunião anterior.
Projetos de Lei Aprovados
Encerrando a pauta, os deputados aprovaram o projeto de lei nº 333/2025, assinado por um grupo de 14 parlamentares, que altera dispositivos da Lei nº 21.964/2024, conhecida como Código da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista.
Participaram também os deputados Bazana (PSD), Secretária Márcia Huçulak (PSD), Marcio Pacheco (PP) e Luis Corti (PSB).
Fonte: Alep