Comissão de Igualdade Racial debate efetivação de políticas afirmativas no Paraná

Curitiba - A Comissão de Igualdade Racial da Assembleia Legislativa do Paraná, presidida pelo deputado Renato Freitas (PT), promoveu nesta quarta-feira (17) uma reunião para debater a ausência de banca de heteroidentificação em concurso da Secretaria da Fazenda do Paraná (Sefa/PR) e a efetivação de políticas afirmativas.

“Estamos mantendo diálogo com a Defensoria Pública do Paraná, com a Secretaria da Fazenda e outros órgãos para discutir a necessidade de bancas de heteroidentificação nos concursos públicos do Estado, como forma de evitar fraudes e garantir a correta aplicação das cotas raciais”, afirmou o deputado.

O parlamentar explicou que essas bancas têm o papel de verificar, de maneira responsável e respeitosa, a autodeclaração dos candidatos que se inscrevem como negros, pardos ou indígenas em processos seletivos que reservam vagas para ações afirmativas.

“Na maioria dos casos, quando existem bancas, não há registro de fraudes e as vagas acabam sendo ocupadas por pessoas negras e indígenas. O problema maior ocorre em concursos de maior prestígio social e remuneração elevada e, nessas situações, a ausência da banca abre espaço para fraudes, permitindo que pessoas brancas se declarem negras sem qualquer verificação”, explicou.

Segundo ele, a banca de heteroidentificação não expõe nem constrange o candidato, mas cria um filtro essencial de legitimidade, evitando que o sistema de cotas seja distorcido e garantindo que as políticas afirmativas cumpram sua finalidade social.