Comissão convida prefeitura e construtora para explicar problemas na Carlos Gomes

Cascavel - A Comissão de Viação e Obras Públicas (CVOP) da Câmara Municipal decidiu convidar representantes da Prefeitura e da construtora envolvidos com a obra da Avenida Carlos Gomes para explicarem os problemas já detectados no local. A reunião extraordinária da CVOP será no Plenário do Legislativo na quarta-feira (26), às 10 horas.

Depois de receberem muitas reclamações dos moradores e empresários da região, o presidente Cidão da Telepar (Podemos) e os outros membros da Comissão, Edson Souza (MDB) e Sadi Kisiel (Republicanos) estiveram no local na tarde desta segunda-feira (24) para fazer uma vistoria e ouvir comerciantes e moradores. Também participaram órgãos de comunicação da cidade.

Os principais problemas encontrados pelos vereadores estão no escoamento de água pluvial, com constantes alagamentos durante as chuvas, pontos de ônibus que também alagam por estarem mais baixos que o asfalto, iluminação insuficiente no canteiro central e muitas irregularidades nas calçadas e meios-fios.