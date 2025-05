Comissão aprova projeto que amplia ações da Patrulha Maria da Penha

Curitiba - A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Assembleia Legislativa do Paraná aprovou, nesta segunda-feira (12), um projeto de lei que altera o Código Estadual da Mulher Paranaense. O objetivo é ampliar as ações da Patrulha Maria da Penha, da Polícia Militar.

Projeto de Lei nº 259/2025: mais proteção para mulheres em situação de violência

Trata-se do Projeto de Lei nº 259/2025, de autoria do Poder Executivo, que modifica a Lei 21.926/24, responsável por instituir o Código Estadual da Mulher Paranaense. A proposta visa ampliar o escopo de atuação da Patrulha Maria da Penha, permitindo que a Polícia Militar do Paraná desenvolva ações preventivas para proteger mulheres em situação de violência doméstica.

Entre as ações previstas estão:

Visitas e acompanhamento de casos registrados em boletins de ocorrência ou alvo de denúncias;

registrados em ou alvo de denúncias; Realização de palestras educativas;

educativas; Modernização de mecanismos e indicadores de proteção.

Atendimento exclusivo por servidoras mulheres é garantido em nova proposta

Também foi aprovado o Projeto de Lei nº 868/2023, de autoria do deputado Denian Couto (Podemos). A proposta garante o direito das mulheres vítimas de violência de serem atendidas exclusivamente por servidoras do sexo feminino nos órgãos públicos do Estado do Paraná.