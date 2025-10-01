Com recorde de investimentos, Governo encaminha LOA de R$ 81,6 bilhões à Assembleia

Paraná - Com orçamento recorde de R$ 81,6 bilhões, o Governo do Estado enviou ontem (30) o Anteprojeto de Lei Orçamentária referente ao ano de 2026 à Alep (Assembleia Legislativa do Paraná). Ele estabelece a estimativa de receita e fixa as despesas do Orçamento Geral do Estado.

O destaque para o ano que vem é justamente o maior valor da peça orçamentária de toda a história do Paraná, superando em 4% o orçamento de 2025 – o maior até então. Dentro desse valor estão inclusos também os R$ 7,1 bilhões destinados apenas para investimentos, outro recorde da peça orçamentária.

O texto prevê um total de R$ 78,9 bilhões de receitas totais destinadas ao Orçamento Fiscal e ao Orçamento do RPPS (Regime Próprio de Previdência Social). Isso inclui o pagamento de pessoal e encargos sociais, juros e outras despesas correntes. Além disso, outros R$ 2,7 bilhões são destinados ao Orçamento de Investimento das Empresas Públicas e das Sociedades de Economia Mista.

4% A MAIS

Já para as diferentes áreas do governo, como Saúde, Educação e Segurança Pública, o PLOA prevê um crescimento médio de 4%. Segundo o secretário estadual da Fazenda, Norberto Ortigara, isso é reflexo de uma mudança de metodologia que tornou as projeções orçamentárias para os vários setores mais factíveis com a capacidade de execução de cada pasta. “Essa medida torna o orçamento do Paraná ainda mais eficiente, o que faz com que o valor recorde seja tão emblemático. São mais de R$ 81 bilhões que chegarão de fato ao dia a dia do paranaense”.

Ortigara destaca o total destinado para investimentos, o maior já planejado pelo Estado. “São 11% a mais do que previsto no orçamento de 2025 (R$ 6,3 bilhões). E esses R$ 7,1 bilhões vão se converter em obras e entregas em todas as regiões do Paraná, levando desenvolvimento e melhorias para o cidadão na forma de estradas, de escolas, hospitais e serviços de qualidade. Somando com os investimentos destinados às nossas empresas, como Sanepar e Portos do Paraná, o total ultrapassa os R$ 9,8 bilhões”, afirma. Na LOA 2025, o total para investimentos foi de R$ 9,4 bilhões.

RECEITAS E DESPESAS

O Paraná projeta uma receita corrente de R$ 75,1 bilhões para 2026. Essas receitas referem-se à entrada de recursos financeiros que sustentam as operações regulares do governo. O valor é 5% maior em relação à LOA de 2025, que foi de R$ 71,3 bilhões. O aumento é puxado principalmente pela perspectiva de um acréscimo de 7% na arrecadação do ICMS. A prospecção da Secretaria de Estado da Fazenda é que o valor salte dos atuais R$ 31,1 bilhões para R$ 33,3 bilhões.