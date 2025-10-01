Com recorde de investimentos, Governo encaminha LOA de R$ 81,6 bilhões à Assembleia

Paraná - Com orçamento recorde de R$ 81,6 bilhões, o Governo do Estado enviou ontem (30) o Anteprojeto de Lei Orçamentária referente ao ano de 2026 à Alep (Assembleia Legislativa do Paraná). Ele estabelece a estimativa de receita e fixa as despesas do Orçamento Geral do Estado.
O destaque para o ano que vem é justamente o maior valor da peça orçamentária de toda a história do Paraná, superando em 4% o orçamento de 2025 – o maior até então. Dentro desse valor estão inclusos também os R$ 7,1 bilhões destinados apenas para investimentos, outro recorde da peça orçamentária.
O texto prevê um total de R$ 78,9 bilhões de receitas totais destinadas ao Orçamento Fiscal e ao Orçamento do RPPS (Regime Próprio de Previdência Social). Isso inclui o pagamento de pessoal e encargos sociais, juros e outras despesas correntes. Além disso, outros R$ 2,7 bilhões são destinados ao Orçamento de Investimento das Empresas Públicas e das Sociedades de Economia Mista.
4% A MAIS
Já para as diferentes áreas do governo, como Saúde, Educação e Segurança Pública, o PLOA prevê um crescimento médio de 4%. Segundo o secretário estadual da Fazenda, Norberto Ortigara, isso é reflexo de uma mudança de metodologia que tornou as projeções orçamentárias para os vários setores mais factíveis com a capacidade de execução de cada pasta. “Essa medida torna o orçamento do Paraná ainda mais eficiente, o que faz com que o valor recorde seja tão emblemático. São mais de R$ 81 bilhões que chegarão de fato ao dia a dia do paranaense”.
Ortigara destaca o total destinado para investimentos, o maior já planejado pelo Estado. “São 11% a mais do que previsto no orçamento de 2025 (R$ 6,3 bilhões). E esses R$ 7,1 bilhões vão se converter em obras e entregas em todas as regiões do Paraná, levando desenvolvimento e melhorias para o cidadão na forma de estradas, de escolas, hospitais e serviços de qualidade. Somando com os investimentos destinados às nossas empresas, como Sanepar e Portos do Paraná, o total ultrapassa os R$ 9,8 bilhões”, afirma. Na LOA 2025, o total para investimentos foi de R$ 9,4 bilhões.
RECEITAS E DESPESAS
O Paraná projeta uma receita corrente de R$ 75,1 bilhões para 2026. Essas receitas referem-se à entrada de recursos financeiros que sustentam as operações regulares do governo. O valor é 5% maior em relação à LOA de 2025, que foi de R$ 71,3 bilhões. O aumento é puxado principalmente pela perspectiva de um acréscimo de 7% na arrecadação do ICMS. A prospecção da Secretaria de Estado da Fazenda é que o valor salte dos atuais R$ 31,1 bilhões para R$ 33,3 bilhões.
O crescimento das receitas está previsto mesmo levando em consideração a diferença na arrecadação do IPVA, resultado da redução da alíquota de 3,5% para 1,9% do valor venal de carros e motos acima de 170cc. Assim, mesmo com o menor IPVA do Brasil, o Paraná vai manter o equilíbrio nas contas e os investimentos nos municípios.
Há ainda mais R$ 1,7 bilhão de receitas de capital — recursos destinados a financiar investimentos e projetos de longo prazo, como operações de crédito e alienação de bens — e outros R$ 4,7 bilhões de receitas intraorçamentárias, totalizando os R$ 81,6 bilhões previstos pela secretaria.
Já as despesas correntes representam uma parte significativa do orçamento, e somam R$ 68,5 bilhões. Estas despesas englobam os custos operacionais do governo, como pagamento de salários de servidores públicos, manutenção de instalações, aquisição de materiais, entre outros. Despesas de capital estão previstas em R$ 8,8 bilhões, além de cerca de R$ 1,8 bilhão destinados a reservas de contingência. As despesas de capital são direcionadas para investimentos em infraestrutura, aquisição de ativos fixos, e outros gastos que visam melhorar a capacidade produtiva e o crescimento de longo prazo.
Valores históricos para saúde e educação
O 1º secretário da Alep, deputado Gugu Bueno, destacou que a peça orçamentária garante investimentos recordes em áreas estratégicas como Educação, Saúde e infraestrutura nos municípios. “Serão R$ 7,1 bilhões reservados para investimentos em todas as regiões, beneficiando diretamente os municípios e consolidando o maior ciclo de desenvolvimento da história do nosso estado”, destacou.
Segundo o 1º secretário da ALEP, a Educação receberá quase R$ 19 bilhões, mantendo o Paraná na liderança nacional, enquanto a Saúde terá o maior orçamento da história, chegando a R$ 10 bilhões. “São recursos que reforçam a nossa educação como a melhor do Brasil e ampliam a estrutura de atendimento à população, com o maior aporte já feito em saúde no Paraná”, afirmou.