Com R$ 6,41 bi, Paraná registrou investimento histórico durante 2024

Paraná - O ano de 2024 foi o que o Governo do Paraná mais investiu em toda a sua história. O Estado aplicou R$ 6,41 bilhões, o maior valor de toda a série, iniciada em 2000, segundo dados da Secretaria de Estado da Fazenda divulgados ontem (5). O valor é 64,3% superior ao que a própria pasta havia projetado para o ano. Na LOA (Lei Orçamentária Anual) de 2024, a previsão era de que os investimentos públicos chegassem à casa dos R$ 3,9 bilhões.

Até então o melhor ano tinha sido em 2022, com R$ 6,2 bilhões em investimentos – foi justamente neste ano que o Paraná ultrapassou o Rio Grande do Sul como a quarta maior economia do País, de acordo com o IBGE. Dos sete melhores resultados dos últimos anos, cinco aconteceram desde 2019: além de 2024, R$ 6,2 bilhões em 2022, R$ 4,89 bilhões em 2023, R$ 4,29 bilhões em 2021 e R$ 3,08 bilhões em 2020. O resultado de 2024 também é quase 100% superior a 2018, cujo investimento empenhado alcançou cifra de R$ 3,28 bilhões.

Os empenhos correspondem à reserva de dinheiro do orçamento destinada para o pagamento de bens e serviços contratados. Na prática, isso significa que parte dos custos totais de uma obra, por exemplo, já está separada e deve ser liberada à medida que os trabalhos avancem.

Um balanço realizado pela Sefa em agosto de 2024 já mostrava que, em até junho, o Estado havia empenhado R$ 3,29 bilhões – ou seja, mais de 84% do que previa a LOA. Isso significa que, na prática, o segundo semestre inteiro foi basicamente com investimentos adicionais. Entre julho e dezembro, o Paraná empenhou mais R$ 3,12 bilhões em obras, aquisição de equipamentos e outras melhorias que melhoram a qualidade de vida do cidadão.

Endividamento

A quebra desse recorde foi alcançada com foco na responsabilidade fiscal. “Apesar do aumento massivo do investimento que tivemos em 2024, o Estado não se endividou. Pelo contrário, seguimos com dívida negativa”, explica o secretário da Fazenda, Norberto Ortigara. “É um resultado que nos enche de orgulho e mostra como estamos no caminho certo”.

Ter dívida líquida negativa significa que o Estado tem disponibilidade financeira superior à dívida de longo prazo. Na prática, isso representa sustentabilidade nas contas e garante que o Paraná tenha condições de executar programas de governo e realizar investimentos nas mais diversas áreas, como saúde, educação, infraestrutura e segurança, por exemplo, ao invés de gastar com o pagamento de juros.

O Paraná encerrou 2024 com uma dívida consolidada de R$ 29,2 bilhões, valor apenas 0,64% maior do que o registrado no ano anterior. Isso significa que, mesmo investindo pesado, a dívida paranaense seguiu praticamente inalterada. Em compensação, a disponibilidade de caixa cresceu 2,46% no período, fechando 2024 em R$ 32,5 bilhões. “Isso é reflexo da boa gestão, o que mostra como a saúde fiscal do Paraná nunca esteve tão boa quanto agora”, afirma Ortigara.

Para 2025 a previsão é de quebrar mais uma vez esse recorde. A LOA 2025 prevê R$ 6,3 bilhões em investimentos, a maior cifra já prevista no orçamento paranaense.

Rumos do investimento

Dos R$ 6,41 bilhões investidos em 2024, a maior parte foi destinada para o segmento transporte/infraestrutura de rodovias, que totalizou R$ 1,7 bilhão — cerca de 26,64% de todos os empenhos no ano. É nessa categoria que se incluem as diversas obras de infraestrutura que o Governo do Estado vem realizando em todo o Paraná, como a Ponte de Guaratuba, a duplicação da PR-445 (ligação entre Curitiba e Londrina), o concreto da PRC-280, o novo trecho da Rodovia dos Minérios, além de manutenção das estruturas.

Outra parcela considerável dos investimentos realizados em 2024 foi em infraestrutura urbana, que somou R$ 1,1 bilhão. Parte desse valor foi usado para operacionalizar o programa Asfalto Novo, Vida Nova, que liberou recursos para a pavimentação das vias urbanas e melhorias na iluminação pública de cidades de até 50 mil habitantes.